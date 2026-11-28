Estudiantes de La Plata dejó todo en el Estadio Centenario de Montevideo, pero no pudo ante el poderío de Palmeiras en la definición de la Copa Libertadores 2026.

Más allá del golpe deportivo que significó quedarse a un paso de su quinta corona continental, el conjunto platense mantiene intacta una vitrina de enorme peso en el fútbol argentino con 20 títulos oficiales.

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El equipo dirigido por Alexander Medina había llegado a la cita decisiva en Uruguay tras protagonizar una campaña cargada de mística copera, que incluyó la histórica eliminación ante Flamengo por penales en el Maracaná. Sin embargo, al no poder imponerse ante el Verdão, el León vio cortada una racha perfecta en finales de Libertadores que sostenía desde 1970 (había ganado las cuatro anteriores que disputó: 1968, 1969, 1970 y 2009) y postergó la chance de alcanzar a San Lorenzo en la tabla histórica general.

De este modo, el palmarés albirrojo continúa dividido en 14 consagraciones a nivel nacional y 6 trofeos internacionales, entre los que sobresale la inolvidable Copa Intercontinental conquistada frente al Manchester United en Old Trafford en 1968.

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En el balance de la temporada, el consuelo para el pueblo pincharrata pasa por el protagonismo sostenido en las grandes citas locales: el pasado 12 de noviembre en Córdoba, Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue para levantar la Supercopa Argentina 2026, cerrando un tramo de tres años en el que sumó seis títulos domésticos y reafirmó su jerarquía competitiva pese a la caída en Montevideo.

Todos los títulos de Estudiantes de La Plata en su historia

Títulos a nivel nacional (14)

Campeonato de Primera División 1913

Copa Adrián C. Escobar 1944

Copa de la República 1945

Torneo Metropolitano 1967

Torneo Metropolitano 1982

Torneo Nacional 1983

Torneo Apertura 2006

Torneo Apertura 2010

Copa Argentina 2023

Copa de la Liga 2024

Trofeo de Campeones 2024

Torneo Clausura 2025

Trofeo de Campeones 2025

Supercopa Argentina 2026

Títulos a nivel internacional (6)

Copa Libertadores 1968

Copa Intercontinental 1968

Copa Interamericana 1969

Copa Libertadores 1969

Copa Libertadores 1970

Copa Libertadores 2009

FMZ