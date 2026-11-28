River tuvo una noche particular ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio recibió dos penales durante el encuentro, pero no pudo aprovechar ninguno: Sebastián Driussi estrelló su remate en el palo y Thiago Almada se encontró con la respuesta de Marcos Ledesma.

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La primera infracción llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Leonel Mosevich tocó la pelota con la mano dentro del área. Driussi se hizo cargo de la ejecución y buscó el remate cruzado, pero la pelota terminó contra el poste. En el complemento, Marcos Ledesma derribó a Tomás Galván y Nazareno Arasa volvió a señalar el punto del penal. Esta vez ejecutó Almada, aunque el arquero de Instituto logró contener el disparo.

Más allá de los dos fallos, las sanciones modificaron una estadística que tiene a River en lo más alto. El Millonario llegó a siete penales a favor en el Clausura y quedó como el equipo al que más veces le concedieron la pena máxima. Antes del encuentro estaba igualado con Estudiantes y Gimnasia de La Plata, ambos con cinco.

El registro de los siete penales incluye tanto los convertidos como los desperdiciados. Por eso, las ejecuciones de Driussi y Almada cuentan para la estadística, aunque ninguna haya terminado en gol. Detrás de River aparecen los dos equipos platenses, mientras que Independiente Rivadavia, Newell's y Sarmiento completan el grupo que más veces llegó a los doce pasos.

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¿Cuántos penales recibió en contra River en 2026?

El dato también merece una mirada sobre la temporada completa. En el balance anual de la Liga Profesional, que contempla el Apertura y el Clausura, River había recibido tres penales en contra y todos cobrados en el Apertra, sin embargo en el Clausura, no tuvo penas máximas en contra.

LT