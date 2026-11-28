Estudiantes de La Plata no pudo quedarse con la Copa Libertadores 2026 tras perder 1-0 ante Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, pero su campaña le permitió conseguir una importante recompensa económica. El equipo dirigido por Alexander Medina acumuló 15.930.000 dólares en premios durante su recorrido por el certamen, de los cuales siete millones corresponden exclusivamente al subcampeonato.

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La diferencia económica entre terminar segundo y levantar el trofeo era considerable. Si el Pincha derrotaba al conjunto brasileño, habría recibido 25 millones de dólares por consagrarse campeón y alcanzado un ingreso total de 33.930.000 dólares. De esta manera, la derrota en Montevideo representó una diferencia de 18 millones respecto del premio reservado para el ganador.

Cuánto dinero recibió Estudiantes por ser subcampeón

La Conmebol estableció un premio de siete millones de dólares para el equipo que terminara en el segundo puesto de la Libertadores. Esa cifra se sumó a los 8,93 millones que Estudiantes había conseguido hasta las semifinales, instancia en la que eliminó a Flamengo en el Maracaná.

El dinero acumulado por el conjunto platense se explica por los distintos premios que entregó la organización a medida que avanzó en la competencia. Además de los tres millones de dólares por disputar la fase de grupos, recibió 340.000 dólares por cada uno de los dos triunfos que consiguió en esa instancia.

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Después llegaron los premios correspondientes a las rondas eliminatorias: 1,25 millones por alcanzar los octavos de final, 1,7 millones por meterse entre los ocho mejores y otros 2,3 millones por clasificarse a las semifinales.

El desglose de los ingresos de Estudiantes quedó de la siguiente manera:

Fase de grupos: US$ 3.000.000.

Dos victorias en fase de grupos: US$ 680.000.

Clasificación a octavos de final: US$ 1.250.000.

Clasificación a cuartos de final: US$ 1.700.000.

Clasificación a semifinales: US$ 2.300.000.

Premio por ser subcampeón: US$ 7.000.000.

Total acumulado: US$ 15.930.000.

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La diferencia más importante estaba en el premio por conquistar el título. Para la edición 2026, la Conmebol estableció una recompensa de 25 millones de dólares para el campeón, un millón más que lo entregado en la temporada anterior y una cifra récord en la historia de la competición.

Por lo tanto, si Estudiantes vencía a Palmeiras en Montevideo, habría reemplazado los siete millones correspondientes al subcampeonato por los 25 millones destinados al ganador. Con el resto de los premios acumulados durante el torneo, sus ingresos habrían ascendido a 33,93 millones de dólares.

LT