Cuándo fue la última vez que Noruega ganó un partido en un Mundial

El debut de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo por duplicado un desahogo histórico. No solo significó el regreso al gol en la gran cita, sino que el triunfazo por 4-1 frente a Irak en Boston sirvió para romper otra sequía: tuvieron que pasar casi 30 años para que el seleccionado nórdico volviera a festejar una victoria en una Copa del Mundo.

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Noruega 3 - 1 Irak

Para encontrar el último partido en el que los escandinavos habían sumado de a tres puntos en este certamen, había que viajar en el tiempo hasta el 23 de junio de 1998, durante la cita máxima de Francia 1998.

Aquella última victoria noruega quedó guardada como una de las páginas más gloriosas y sorprendentes del fútbol moderno. En el Stade Vélodrome de Marsella, por la última fecha de la fase de grupos, Noruega se enfrentaba nada menos que a la poderosa Selección de Brasil comandada por Ronaldo, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos.

El panorama era completamente adverso, más aún cuando Bebeto puso en ventaja a la Canarinha a los 78 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el combinado dirigido por Egil Olsen reaccionó de manera memorable en una remontada increíble.

A los 83 minutos, el delantero Tore André Flo, apodado Flonaldo en su país, metió un enganche fantástico ante Júnior Baiano y estampó el 1-1. Apenas seis minutos después, a los 89, Kjetil Rekdal se hizo cargo de un penal caliente y venció a Taffarel para sellar el 2-1 definitivo.

Gracias a esa histórica victoria ante Brasil, Noruega lograba por primera vez en su historia superar la fase de grupos y avanzar a los octavos de final del torneo. En aquella instancia, terminó derrotada 1-0 por Italia.

FMZ