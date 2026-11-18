El prodigio del ajedrez argentino continúa sumando hitos a su meteórica carrera. El martes, el Gran Maestro Internacional Faustino Oro (Elo 3267) firmó una actuación sobresaliente al alcanzar el tercer puesto en el Titled Tuesday, uno de los torneos virtuales más prestigiosos y competitivos del circuito internacional bajo la modalidad de partidas rápidas (Blitz).

Frente a un cuadro de 451 participantes de primer nivel, el joven talento de 13 años demostró una vez más que su precocidad no tiene techo, codeándose de igual a igual con las máximas figuras de la disciplina y quedando a tan solo medio punto de la cima.

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Una campaña brillante y tablas frente a una leyenda

A lo largo de la competencia, Oro exhibió solidez, agresividad táctica y una madurez impropia para su edad. El representante nacional cerró su participación con un total de 9 unidades, fruto de ocho victorias, dos empates y apenas una caída.

Entre los resultados más resonantes de la jornada sobresalió la igualdad que logró rescatar ante el estadounidense Hikaru Nakamura (Elo 3451), uno de los mejores especialistas del planeta en ritmos vertiginosos. Con ese puntaje, el argentino compartió el tercer escalón del podio junto a otros cinco competidores, ratificando la regularidad que ya había mostrado en mayo pasado en Cerdeña, Italia, donde obtuvo la norma definitiva que lo consagró como Gran Maestro.

Faustino Oro

El podio final del certamen

La definición del torneo resultó sumamente reñida en los puestos de vanguardia. El título quedó en manos del Gran Maestro iraní Amin Tabatabaei (Elo 3268), quien sumó 9,5 puntos y se quedó con el primer lugar por sistema de desempate.

Con idéntica cosecha de 9,5 unidades, Hikaru Nakamura debió conformarse con la segunda colocación, dejando justo por detrás al joven oriundo del barrio porteño de San Cristóbal, que sigue consolidando su nombre entre la élite del ajedrez global.

BP