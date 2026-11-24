Con el envión de haber vuelto a la zona de puntos en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto ya enfoca su preparación en el Gran Premio de Qatar, que se disputará este domingo en el circuito de Lusail.

En declaraciones difundidas por la escudería Alpine, el piloto argentino analizó la actuación reciente en suelo estadounidense y advirtió sobre las exigencias del trazado qatarí en la penúltima cita del calendario de Fórmula 1.

Franco Colapinto y un nuevo rumor en la Fórmula 1: que hay de cierto del interés de Alpine por un nuevo piloto

La advertencia sobre Lusail y la meta para cerrar el año

De cara al compromiso en Qatar, el corredor de Pilar anticipó un escenario distinto al vivido en Las Vegas y remarcó la exigencia técnica de la pista.

"Esperamos mantener este ritmo en Qatar, que probablemente supondrá un regreso a la normalidad en las carreras de esta temporada tras el intenso rebufo que acabamos de experimentar, algo muy singular", explicó.

Franco Colapinto

Luego, el argentino habló sobre el comportamiento del monoplaza y las características del mítico circuito de Lusail.

"El circuito castiga mucho los errores, con las trampas de grava tan cerca de la salida de las curvas; cualquier salida de pista se castiga, pero la fluidez de las curvas hace que sea una vuelta muy satisfactoria", remarcó.

Por último, el piloto de Alpine dejó en claro su objetivo para este fin de semana en la recta final del campeonato: "Estamos listos para darlo todo de nuevo en la penúltima ronda del año y esperamos conseguir dos resultados consecutivos puntuando".

El balance tras sumar en Las Vegas

Colapinto valoró el rendimiento mostrado en el último fin de semana, donde cerró en el sexto puesto y volvió a aportar unidades para el equipo.

Colapinto quedó sexto en el GP de Las Vegas

"Fue fantástico volver a puntuar en Las Vegas e igualar mi mejor resultado en la Fórmula 1. Tuvimos un buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que las características del circuito se adaptaron bien a nuestro monoplaza y ejecutamos la carrera a la perfección con ambos coches", detalló sobre su rendimiento en el circuito nocturno.

FMZ