Intenso y sumamente entretenido, el GP de Las Vegas regaló a los fans la mejor carrera de la temporada de Fórmula 1, aunque paradójicamente haya sido bajo la más criticada de las normativas. Así lo reflejó la prensa nacional e internacional y sin dudas lo fue.

Gran Premio de Las Vegas

Según la FIA hubo 35 cambios de liderato y 352 adelantamientos, la mayoría cambios de posición debido a la gestión energética que provoca innumerables sobrepasos, dependiendo de la carga de la batería, en un efecto yo-yo que se repite vuelta tras vuelta. Los pilotos suelen decir “tienes batería adelantas, te quedas sin energía, te pasan”.

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En Las Vegas Kimi Antonelli logró la pole para Mercedes, pero tras la sanción de 5 puestos (cambio del motor de combustión) la heredó el piloto de Red Bull Max Verstappen, que ganó la carrera. Lo acompañaron en el podio los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Verstappen fue elegido Piloto del Día, Liam Lawson se quedó con el récord de vuelta (1:35.591) y el récord de velocidad fue para Kimi Antonelli que logró 363 km/h.

La carrera equipo por equipo

Max Verstappen demostró una vez más su nivel de conducción, defendiendo la punta sin descanso, principalmente con Russell y con astucia y un total entendimiento de la gestión energética, más una acertada estrategia, logró la victoria (4° de la temporada) con la que aseguró el 3° puesto en Constructores para Red Bull. Su compañero, Isack Hadjar que lo asistió con succión y mantuvo a raya a los que venían detrás, sufrió la inexplicable rotura del alerón delantero izquierdo (giro 26) cuyas piezas volaron por el aire. Se presume que sufrió un daño en el pitstop o tal vez rozó el muro.

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McLaren se recuperó y respondió con un doblete en el podio. El MCL40 con nuevo turbo para Norris y nuevo motor de combustión para Piastri (penalizó con 10 puestos en la grilla) mejoró notablemente el rendimiento. Lando Norris y Oscar Piastri trabajaron sin ‘molestarse’, fueron consistentes y cuando tuvieron la oportunidad se colocaron detrás de Verstappen, tras una espectacular remontada de Piastri desde el puesto 17 hasta la 3° posición. El resultado puso a McLaren a sólo 9 puntos de Red Bull en Constructores.

Mercedes dejó Las Vegas sin podio, Kimi Antonelli 4° y George Russell 9°. El piloto italiano intentó pasar a Verstappen estirando el modo adelantamiento y se quedó sin batería dejando la puerta abierta a los McLaren y Russell que estaba haciendo un increíble trabajo intercambiando la punta con Verstappen, se dejó llevar por la ansiedad y cometió un grave error que le costó el podio: se fue de largo contra el muro y aunque retomó, perdió varias posiciones.

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Alpine pudo redimirse con un gran trabajo de sus pilotos que fueron consistentes toda la carrera y aprovecharon bien las oportunidades hasta terminar 5° y 6°. El A526, mejorado con el nuevo turbo que entregó su proveedor Mercedes (actualizado por ADUO) se convirtió en la herramienta perfecta para que Pierre Gasly y Franco Colapinto se lucieran en pista enfrentando a coches muy superiores como McLaren, Mercedes y Ferrari. Los 18 puntos que consiguieron acercaron al equipo a su rival Racing Bulls.

Ferrari es un capítulo aparte. El equipo de Maranello volvió a sufrir las consecuencias del conflicto entre sus pilotos que parece no tener fin por la que Ferrari volvió a resignar valiosos puntos en Constructores. ¿Qué pasó? Lewis Hamilton que venía recuperando posiciones tras recibir 10 segundos por adelantar a Norris y no devolver la posición, recibió un impacto del SF26 de Charles Leclerc. El monegasco que desobedeció la orden de no adelantar, apoyado en su mejor ritmo, fue contra Hamilton, lo chocó y ambos perdieron posiciones. Hamilton terminó 7° y aunque Leclerc estaba 6°, con la sanción de 10 segundos cayó al 10° lugar. Tras la carrera Frederic Vasseur, director del equipo, dijo que lo de Leclerc fue inaceptable y que tomará medidas.

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En Williams, Carlos Sainz, que largó penalizado por colocar un nuevo turbo (10 puestos), maximizó las prestaciones de la unidad de potencia Mercedes, en un circuito claramente ‘de motor’, se mantuvo en el Top10 y tras el error de Russell y la sanción de Leclerc terminó 8° llevando 4 puntos para el equipo de Grove. Su compañero Alex Albon no tuvo la misma suerte, su coche presentó problemas de fiabilidad y ni siquiera pudo largar. Racing Bulls no tuvo un buen fin de semana. El coche de Liam Lawson sufrió una fuga de combustible que lo obligó a salir del pitlane (terminó 15) mientras que Arvid Lindblad que venía haciendo un buen trabajo, bloqueó e hizo un trompo en el giro 39 tras salir del box con neumáticos fríos.

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Del resto, los Audi de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto quedaron en la puerta de los puntos (11° y 12°), mientras que Haas, Cadillac y Aston Martin no tuvieron ninguna oportunidad. El Haas de Oliver Bearman salió desde el fondo penalizado con 35 puestos por cambio de componentes en la unidad de potencia, Checo Pérez terminó en el muro tras un intento de adelantamiento sobre Rafael Cámara por el que fue sancionado con 10 segundos, que al no cumplir, se transformarán en 5 puestos en la grilla en el GP de Qatar. Fernando Alonso decidió llevar el AMR26 al box una vuelta antes del final por problemas en el motor y Lance Stroll finalizó la carrera, pero en el fondo de la tabla.

Qué dijeron Verstappen, Norris y Piastri

Tras la carrera David Coulthard (ex piloto de F1) entrevistó a los 3 pilotos que subieron al podio, en una carrera que, según su apreciación, había sido ‘surreal’ y nunca vista.

Verstappen: “Desde el comienzo teníamos un despliegue correcto, por eso pregunté qué hacer, era imposible escaparse, todos te seguían de cerca… carrera loca pero terminamos arriba. Este tipo de carreras es muy emocionante, un gran show para todos”.

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Norris: “Fue una de las carreras más caóticas que tuve, podías ganar o terminar atrás, pero fue un buen resultado para el equipo. Una carrera divertida, lideré creo que por 15 segundos. Max hizo una gran carrera, no esperábamos un puesto 2, estoy muy contento”.

Piastri (de P17 a P3): “Carrera increíble, no sabía qué iba a pasar, había que estar ahí en el pack hasta el final. Definitivamente fue muy random, pasabas muy fácil en una recta, después adelantabas por 10 segundos y te pasaban otra vez. Contento de estar en el podio”.

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Cómo le fue a Colapinto

Franco Colapinto se mostró optimista todo el fin de semana, pero no disimuló su preocupación por los neumáticos debido a las bajas temperaturas, sin embargo, el sábado logró ponerlos en la ventana correcta y metió el A526 en la Q3 en el último intento. Al finalizar la tanda dijo “conforme no, estaba para mucho más…gomas frías, no entraban en temperatura y la vuelta fue un desastre, una pena porque el potencial estaba. Creo que tenemos buena velocidad en las rectas. La clave para la carrera es hacerlo bien en la largada e ir para adelante”.

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En la previa entrevistado por ESPN Colapinto expresó “… hay que intentar hacer una buena largada, con la velocidad que tenemos ojalá nos ayude, hicimos muchos cambios…vamos a intentar maximizar las oportunidades y tener un buen resultado. La clave es no tener graining porque las gomas van a estar muy frías y aprovechar la energía, usarla bien en las rectas. La succión va a ser importante…”.

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El sábado de carrera (domingo a la madrugada en Argentina) varias situaciones jugaron a favor de Alpine, aparte de la performance de los pilotos que fue perfecta: el nuevo turbo provisto por Mercedes mejoró el rendimiento del A526 facilitando su paso por curva; el error de Russell y la sanción a Leclerc posibilitó que ganaran posiciones y el hecho de que Racing Bulls no sumara, fue un bonus que les permitió achicar la diferencia de 45 a 17 puntos con su rival.

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Ambos pilotos hicieron un gran trabajo, fueron consistentes y aprovechando inteligentemente las circunstancias, ayudados por una buena estrategia. En el arranque Colapinto volvió a demostrar que es un buen largador ganando 3 posiciones y en el giro 12 realizó un doble adelantamiento sobre los McLaren de Norris y Piastri, muy elogiado en las redes, ubicándose 9°. Para el giro 26 estaba 8° luego de superar el Audi de Bortoleto, luego ganó las posiciones de Russell y Leclerc, y terminó 6° detrás de Gasly, quebrando la racha de varias carreras fuera de los puntos, excepto México (Colapinto y Gasly entraron en el Top10, pero quedaron fuera de los puntos al ser sancionados).

Un repaso del fin de semana

FP1/60 minutos. La primera práctica libre arrancó con 12°C ambiente, 14.7 en pista y lluvia. Los equipos prepararon los coches con Full-wet (neumáticos para lluvia intensa) y los 3 novatos (Dino Beganovic, Ryo Hirakawa y Jack Crawford) se prepararon para rodar, pero las condiciones climáticas sólo permitieron dar una vuelta de reconocimiento. Mercedes llevó el motor de combustión actualizado por ADUO que colocó sólo en el coche de Antonelli y entregó a sus equipos cliente Alpine, McLaren y Williams. Los pilotos de McLaren, Racing Bulls y el Aston Martin de Lance Stroll no rodaron.

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FP2/60 minutos. La lluvia dejó la pista muy mojada, con charcos y salieron con Full-wet, pero a los pocos minutos cambiaron a Intermedios (neumáticos para piso mojado). A 10 minutos del arranque una Bandera Roja frenó la sesión para retirar una bolsa plástica de la pista. Verstappen se quejó del motor, dijo que subía la temperatura y no tenía potencia, Hadjar se enojó con Bearman que le obstaculizó la vuelta y Franco Colapinto dijo que la pista estaba patinosa (terminó 9°).

Lideró Russell (1:47.272) seguido Gasly (+0.071) y Leclerc (+0.333).

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FP3/60 minutos. El frío dificultó poner en temperatura los neumáticos (vital para tener grip) y hubo viento. Fue la única práctica sobre piso seco y por tanto la más intensa, la jornada terminó con un promedio de 28 vueltas por piloto. Hubo bloqueadas y despistes en las curvas 14 y 15, volvieron a revisar el RB22 de Verstappen y dos incidentes que quedaron sin investigación: Verstappen-Colapinto (curva 16) y Albon-Hadjar (curva 17). El Audi de Hulkenberg estuvo gran parte de la práctica en el box, Stroll y Alonso se quejaron por falta de potencia y Colapinto marcó el 3° mejor registro en el sector 2 (lento y trabado) una buena señal para el A526.

Lideró Russell (1:34.041) seguido por Antonelli (+0.911) y Norris (+0.974).

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Q1/18 minutos. Primera tanda clasificatoria con frío y viento. Rafael Cámara, el rookie de Haas bloqueó en la frenada de la curva 1 e hizo un semi trompo, algo parecido le ocurrió a su compañero Oliver Bearman y Lindblad quedó bajo investigación por infringir Banderas Amarillas. Lideró Russell (1:34.664) seguido por Antonelli (+0.020) y Leclerc (+0.376). Gasly quedó 12 y Colapinto 15.

Eliminados: Cámara, Pérez, Alonso, Stroll, Bottas y Bearman.

El GP de Qatar, bajo la lupa: la guerra en Medio Oriente y las dudas que rodean a la Fórmula 1

Q2/15 minutos. La segunda sesión se demoró. Racing Bulls recibió una advertencia por sacar a Arvid Lindblad de forma insegura del box cuando venía circulando Alex Albon (Williams). Los Alpine de Gasly y Colapinto se prepararon para un último intento con el que pasaron a la Q3 y por increíble que parezca los Ferrari de Hamilton y Leclerc no pasaron a la siguiente tanda. Hamilton no lo podía creer y Leclerc enojado lo atribuyó a la falta de succión (en clara alusión a su compañero). Colapinto terminó 7°. Tras la sesión Zak Brown (CEO de McLaren) dijo “con Verstappen nunca se puede estar tranquilo…”. Lideró Verstappen (1:34.394) seguido por Gasly (+0.165) y Russell (+0.223). Eliminados: Leclerc, Hamilton, Hulkenberg, Sainz, Bortoleto y Albon.

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Q3/13 minutos. Salieron todos con neumáticos blandos (banda roja) para asegurarse el mejor tiempo Cuando el reloj se puso en 0 Verstappen tenía el mejor registro pero Antonelli metió una última vuelta y se quedó con la pole.

Antonelli poleman (1:33.893) seguido por Verstappen (+0.258) y Russell (+0.331). Las primeras 5 filas se modificaron por la sanción de 5 puestos de Antonelli: Verstappen-Russell, Norris-Hadjar, Lindblad-Antonelli, Lawson-Gasly y Colapinto-Leclerc.

Novedades

Durante el fin de semana del GP de Las Vegas hubo varias novedades:

Aston Martin confirmó la participación de Fernando Alonso en el Dakar 2027 con Marc Coma como copiloto. Correrán en un Dacia (motor Renault-Nissan) con la imagen de Aston Martin, desarrollado por ProDrive, especialista en vehículos de Rally.

Esteban Ocon

Esteban Ocon, recientemente despedido por Haas, estaría a punto de fichar por Aston Martin como reserva para 2027.

Paul Aron, que se desvinculó de Alpine, probablemente siga su carrera en la Fórmula E en el equipo Fortescue Zero Racing en 2027 con la nueva generación de coches eléctricos GEN 4. Aron ya corrió en la categoría en reemplazo de Sebastien Buemi para Envision Racing (ePrix Berlín, 2024). Tras su salida, Mercedes puso a disposición de Alpine a su piloto de reserva Frederik Vesti para las próximas 2 carreras, como parte de un acuerdo entre motorista y cliente.

Paul Aron

La FIA aprobó los motores V8 para 2030/31 (turbo híbridos de 2.6 litros) que pondrá fin a la normativa 2026 que tantos dolores de cabeza está dando y anunció que contratará comisarios profesionales para que estén en todas las carreras.

Lo que sigue es el GP de Qatar en el circuito de Losail del 27 al 29 de noviembre, fecha 22 del campeonato, que de momento se mantiene.