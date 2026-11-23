La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato 2026. Sin embargo, la actividad en el circuito de Lusail estará atravesada por una situación que excede lo deportivo: la guerra en Medio Oriente, los ataques vinculados al conflicto con Irán y las dudas sobre la seguridad de los integrantes de la categoría. Pese a las preocupaciones, la FIA y la organización confirmaron que la competencia se desarrollará con normalidad entre el 27 y el 29 de noviembre.

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El escenario regional generó incertidumbre durante los últimos meses. La escalada militar obligó a cancelar el Gran Premio de Arabia Saudita y a reprogramar el de Bahréin, dos competencias que formaban parte del calendario original. Otros acontecimientos deportivos también sufrieron modificaciones, mientras que distintas organizaciones comenzaron a revisar sus compromisos en los países del Golfo.

De acuerdo con un informe de Associated Press, los ataques contra infraestructura aeroportuaria, puertos y otros puntos estratégicos afectaron la conectividad de la región y pusieron en discusión la imagen de estabilidad que los países del Golfo buscan proyectar a través de grandes acontecimientos internacionales. En ese contexto, Qatar y Abu Dhabi mantienen sus carreras, aunque existen inquietudes dentro del paddock.

La preocupación no es exclusiva de la Fórmula 1. En MotoGP también hubo cuestionamientos por la disputa de competencias en la región. Yamaha decidió no viajar a Qatar para una de las citas del calendario, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad.

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Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que el organismo está preparado para llevar adelante los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi. La decisión también tiene una dimensión económica y estratégica: los países de Medio Oriente invirtieron miles de millones de dólares para convertirse en sedes de los principales acontecimientos deportivos del mundo y sostener su presencia en el calendario internacional.

Los horarios del GP de Qatar de Fórmula 1

Mientras continúa la discusión por el contexto internacional, Franco Colapinto se prepara para volver a pista después de su sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino buscará prolongar su buen momento en un circuito que albergará la penúltima carrera de la temporada.

La actividad se desarrollará en el circuito internacional de Lusail, con un formato tradicional: tres entrenamientos, clasificación y carrera. No habrá carrera sprint de Fórmula 1.

Estos son los horarios para Argentina:

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30.

Práctica libre 2: 14.00.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.00.

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00.

El Gran Premio se disputará a 57 vueltas, sobre un trazado de 5,419 kilómetros y una distancia total de 308,611 kilómetros. Será una nueva oportunidad para Colapinto y Alpine, que llegan de sumar puntos importantes en Las Vegas.

Después de Qatar, la Fórmula 1 cerrará el campeonato en Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre. Así, la categoría afrontará sus dos últimas carreras del año en una región que continúa bajo tensión y donde la continuidad de los grandes eventos deportivos ya dejó de ser una cuestión exclusivamente organizativa.