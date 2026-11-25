En la antesala del Gran Premio de Qatar, penúltima cita del calendario de la Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) oficializó una sanción contra Alpine por irregularidades administrativas vinculadas al límite presupuestario de la temporada 2025.

La noticia encendió señales de atención en el entorno de Franco Colapinto, aunque el alcance real del castigo lleva tranquilidad respecto a su actividad en pista.

Con el envión de Las Vegas, Colapinto palpitó el GP de Qatar

Por qué la FIA sancionó a Alpine

A través de la Administración del Límite Presupuestario (CCA), el organismo rector determinó que la estructura con base en Enstone cometió una infracción de procedimiento.

A diferencia de Williams, que también fue sancionado tras exceder el tope de gastos en 627.000 libras esterlinas, Alpine no superó el techo financiero permitido, pero presentó imprecisiones al excluir de forma incorrecta costos operativos ajenos a la competencia, tales como gastos de marketing, recursos humanos, inventarios y bonificaciones internas.

El monoplaza A526 de Alpine

Tras alcanzar un acuerdo de aceptación de infracción con la FIA, el equipo francés deberá abonar una multa económica cuyo monto oficial no trascendió, aunque en casos similares oscila entre los 300.000 y 500.000 dólares, además de hacerse cargo de los costos administrativos de la auditoría.

En su descargo público, la escudería reconoció errores involuntarios en la interpretación de un reglamento complejo y subrayó que la propia federación confirmó que esas fallas no otorgaron ninguna ventaja de rendimiento.

Cómo puede perjudicar la sanción a Franco Colapinto

Para tranquilidad de Franco Colapinto, la penalización no conlleva sanciones deportivas directas ni quita de puntos, como tampoco recorte de horas en el túnel de viento ni en simulaciones aerodinámicas (castigo que sí recayó sobre Williams).

En consecuencia, el piloto argentino competirá sin restricciones reglamentarias en el circuito de Lusail ni en el cierre del campeonato en Abu Dhabi.

Franco Colapinto

Sin embargo, el impacto para el pilarense aparece por la vía financiera. Al tratarse de un castigo exclusivamente monetario, el desembolso de la multa y de los gastos administrativos de la FIA representa un golpe directo al presupuesto disponible de la escudería.

En una estructura de mitad de pelotón donde cada dólar cuenta para el desarrollo del monoplaza, la fabricación de repuestos y la planificación técnica hacia 2027, ese dinero destinado a cubrir el error administrativo reduce el margen económico para evolucionar el auto con el que compite Colapinto.

FMZ