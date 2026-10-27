Por qué Franco Colapinto no estará en la primera práctica del GP de México

El fin de semana del Gran Premio de México comenzará con una variante para Franco Colapinto. El argentino deberá postergar su primer contacto en pista con el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez hasta la segunda sesión de entrenamientos libres, ya que la escudería Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì tomará el mando del A526 durante la FP1 del viernes.

Pesadilla en Austin: Colapinto sufrió daños en su Alpine y tuvo que abandonar el GP de Estados Unidos

La cesión del monoplaza no responde a una decisión táctica sobre el rendimiento del pilarense, sino al cumplimiento estricto del reglamento deportivo de la Fórmula 1. La normativa exige que cada piloto titular ceda su auto a un corredor joven o novato —aquel con dos o menos Grandes Premios disputados— en al menos dos ensayos de viernes a lo largo del campeonato.

Para Colapinto, esta representa la segunda y última cesión del año: la primera había tenido lugar en julio durante el Gran Premio de Hungría, ocasión en la que el estonio Paul Aron fue el encargado de completar el programa de pruebas en Hungaroring.

Franco Colapinto

Quién es Gabriele Minì, la promesa italiana que probará el Alpine

Nacido en Palermo, Sicilia, Gabriele Minì es una de las joyas de la Alpine Academy, programa de desarrollo al que se incorporó en la temporada 2023. Su progresión en las categorías de formación fue constante: se consagró campeón de la Fórmula 4 Italiana en 2020 y alcanzó el subcampeonato en la Fórmula Regional Europea durante la edición 2022.

La tanda de ensayos en la capital mexicana marcará un hito en la carrera del siciliano de 20 años, quien vivirá su bautismo absoluto en una sesión oficial de fin de semana de Gran Premio a bordo de un coche de la actual generación de la F1.

Gabriele Minì

La elección de México para este tipo de ensayos es una práctica habitual entre las escuderías del paddock. Las características del circuito azteca y la altura sobre el nivel del mar ofrecen un escenario idóneo para recolectar datos aerodinámicos tempranos mientras los novatos suman experiencia en pista.

Más allá del cumplimiento formal de las reglas, el ensayo de Minì adquiere una lectura política y estratégica en los pasillos de Enstone. En medio de los rumores sobre el armado del plantel para las próximas temporadas, la prueba servirá para evaluar al italiano con vistas a un eventual rol como piloto de reserva de Alpine hacia 2027, posición por la que compite en la consideración interna con Paul Aron.

Tras mirar la FP1 desde el muro de boxes, Franco Colapinto retornará al habitáculo en la FP2 para ajustar la puesta a punto del auto y afrontar el resto del evento en suelo mexicano.

BP