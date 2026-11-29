La seguridad en el fondo se consolidó como el sello distintivo de Boca Juniors en la recta final de 2026. Tras imponerse por 2-0 frente a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Clausura, el conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena hilvanó su sexto partido consecutivo sin sufrir tantos en contra, un registro que lo deja en las puertas de igualar una marca histórica de la institución si logra sostener su valla invicta este domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca vs Gimnasia LP, por los cuartos de final del Torneo Clausura

Una racha de 564 minutos con Álvaro Montero como estandarte

El gran momento defensivo del Xeneize tiene como figura central al arquero Álvaro Montero, quien sostuvo su arco cerrado durante los últimos 564 minutos oficiales. El inicio de esta seguidilla se remonta al pasado 20 de octubre, cuando el conjunto de la Ribera superó 3-1 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana y no volvió a padecer goles en los últimos 24 minutos de aquel compromiso.

A partir de ese instante, Boca encadenó seis triunfos consecutivos sin que pudieran vulnerar su resistencia:

1-0 ante Independiente, River Plate y Defensa y Justicia por el certamen local.

3-0 frente a Banfield en el marco de la Copa Argentina.

2-0 contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

2-0 sobre Independiente Rivadavia en el cruce eliminatorio de octavos de final.

Boca Juniors

Las cuatro marcas históricas que el Xeneize busca igualar

En más de un siglo de historia, Boca Juniors solamente consiguió encadenar siete encuentros seguidos con la valla invicta en cuatro ocasiones: 1964, 1969, 1995 y 2019. Entre esos registros sobresale la campaña de 1969, cuando el equipo alcanzó el récord absoluto de 782 minutos sin recibir conquistas. Con la serie actual de seis partidos en cero, el plantel ya igualó las rachas logradas en las temporadas 1926, 1930, 1964, 1991, 2002, 2006, 2007 y 2012.

El doble objetivo ante Gimnasia en La Bombonera

La cita para alcanzar el séptimo partido sin goles en contra será este domingo 29 de noviembre desde las 20:30, cuando el equipo de Arruabarrena reciba a Gimnasia en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. En un duelo a eliminación directa por un boleto a las semifinales, el Xeneize perseguirá el triunfo para seguir en carrera por el título mientras intenta inscribir una nueva página en los libros estadísticos del club.

BP