La capital bonaerense se prepara para recibir la máxima cita del tablero nacional. Entre el 2 y el 11 de diciembre, la ciudad de La Plata albergará el 101° Campeonato Argentino de Ajedrez, una competencia que reunirá a los máximos referentes de la disciplina en el país junto a las principales promesas del circuito.

La actividad oficial comenzará el martes 1° de diciembre a las 14:00 con la ceremonia inaugural en el Salón Dorado de la Gobernación, instancia en la que se sorteará el fixture de las once rondas. A partir del miércoles 2, las partidas se trasladarán a las instalaciones del Hotel Grand Brizo, sede elegida para el desarrollo completo del torneo.

Faustino Oro sigue haciendo historia en el ajedrez mundial: se subió al podio del Titled Tuesday

El debut de Faustino Oro en La Plata y su método de entrenamiento

El gran atractivo del campeonato será la primera presentación en la ciudad de Faustino Oro. Con apenas 13 años y tras haber obtenido el título de Gran Maestro a los 12 años y 6 meses —una marca récord que lo catapultó al primer lugar del ranking argentino absoluto—, el juvenil llega consolidado en la élite mundial.

Radicado en Zaragoza, España, Oro representa a una generación íntegramente digital: entrena alrededor de seis horas diarias mediante plataformas virtuales, motores de análisis y tutoría online, sin haber recurrido nunca a libros tradicionales de ajedrez.

Hincha confeso de Vélez Sarsfield y admirador del legado de Najdorf y Oscar Panno, el joven talento suma entre sus credenciales tres victorias en partidas rápidas frente al noruego Magnus Carlsen, número uno del escalafón de la FIDE, quien incluso siguió de cerca su desempeño durante el último Mundial de blitz por equipos en Hong Kong. Con la mira puesta en alcanzar algún día la cima del ranking internacional, el prodigio argentino buscará dejar su huella en el tablero platense.

Un cuadro de lujo con multicampeones y figuras internacionales

La edición 101 del certamen contará con una grilla de altísimo nivel competitivo, encabezada por experimentados Grandes Maestros (GM) que marcaron la historia reciente del ajedrez local:

Diego Flores: Ocho veces campeón nacional y máximo ganador histórico del certamen junto a Miguel Najdorf.

Fernando Peralta: Quíntuple campeón argentino.

Sandro Mareco: Doble ganador del título nacional.

Federico Pérez Ponsa y Diego Valerga: También dirán presente en la lucha por la corona (Pérez Ponsa ya sabe lo que es consagrarse en esta instancia).

La nómina de participantes se completa con los Maestros Internacionales (MI) Julián Villca y Maximiliano Pérez, además de los Maestros FIDE Lucas Cumpe, Ian Ocampos y Luca Petti —quien arriba en pleno rodaje tras competir en el Masters de Blumenau, en Brasil, en busca de una norma de MI—. Asimismo, el torneo tendrá participación femenina de élite con la presencia de la Gran Maestra Candela Francisco Guecamburu.

BP