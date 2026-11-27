La tensión entre Carlos Sainz y Franco Colapinto sumó un nuevo capítulo este viernes durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Luego de un cruce ajustado en la recta principal de Lusail, el piloto de Williams cargó contra el corredor de Alpine ante la prensa y dejó en evidencia que la relación atraviesa un momento caliente.

Qatar no regala nada: qué tiene que ajustar Colapinto para dar pelea en la clasificación

La maniobra de Colapinto que enfureció a Sainz

Hacia el cierre de la sesión, tres autos coincidieron en la recta principal en un mismo bloque: el Williams de Sainz, el Alpine de Colapinto y el Mercedes de George Russell.

En ese escenario, Russell encontró un hueco para intentar ganar terreno, mientras Colapinto también detectó una ventana y se lanzó a superar a Sainz antes de llegar a la curva, obligando al español a abrirse un poco en una acción al límite en la que los monoplazas quedaron muy cerca de tocarse e incluso se registró un leve roce.

La maniobra tomó por sorpresa a Russell, que reaccionó por radio con un “Oh, wow” ante lo ajustado del movimiento del argentino, aunque el enojo más fuerte quedó del lado de Sainz.

Al analizar el episodio ante los micrófonos, el español no ocultó su fastidio por la forma en que Colapinto afrontó la tanda: “Ya van un par de viernes en los que Franco me compllica las cosas. No entiendo qué hace los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que es joven”.

Cuando le consultaron si tenía pensado acercarse a charlar con el piloto de Alpine por lo sucedido, Sainz respondió con una frase corta pero elocuente: “Puede ser”.

Los antecedentes en Las Vegas y el contexto de ambos

El roce en Qatar llegó apenas una semana después de dos encontronazos en la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, donde los papeles se invirtieron y quien estalló por radio fue Colapinto.

En aquel fin de semana, primero debió maniobrar rápido para esquivar a Sainz cuando el español salía a pista a menor velocidad sin advertir su llegada, y luego tuvo que frenar para evitar un contacto cuando el de Williams intentó reincorporarse en plena curva.

En Las Vegas, el piloto argentino descargó su bronca con su ingeniero de pista, Stuart Barlow: “¡P.... idiota! ¿Qué c....? Lo tienen que penalizar”, a lo que Barlow respondió: “Sí, eso es bastante terrible, amigo. Vamos a reportarlo”.

Ahora, con el antecedente fresco y ambos compartiendo el paddock de Lusail, el cruce promete seguir dando que hablar en la continuidad del fin de semana.

FMZ