A veces, la Fórmula 1 puede ser engañosa, y más aún durante las jornadas de prácticas libres, que suelen mostrar apenas una parte de lo que realmente sucede a lo largo de un fin de semana de carrera.

Si uno mira en frío el 15° puesto de Franco Colapinto en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar, a casi un segundo de Pierre Gasly y por encima del registro que él mismo había marcado horas antes en la FP1, la foto parece un paso atrás respecto del envión anímico de Las Vegas.

Franco Colapinto finalizó 15° en un accidentado viernes del GP Qatar de F1

El caluroso circuito de Lusail

No obstante, en Lusail, lo que condicionó al argentino no fue la falta de ritmo, sino una combinación de frenos defectuosos, banderas rojas y un reloj que no alcanzó para cerrar la vuelta limpia.

De cara al sábado, el desafío pasa por capitalizar ese trabajo silencioso y ajustar tres frentes clave: el tacto del tren delantero, la administración de los neumáticos y la precisión a una vuelta.

Frenos delanteros bajo la lupa: el primer punto a resolver

El diálogo por radio con su ingeniero Stuart Barlow durante la FP2 explicó más que cualquier telemetría. Cuando Colapinto advirtió que los frenos delanteros eran "espantosos" y tuvo que volver al box para reemplazarlos, el plan de trabajo del viernes cambió de eje.

Lejos de buscar una simulación pura a una vuelta con tanque vacío, el pilarense priorizó acumular kilómetros y entender el comportamiento del A526 en un trazado que él mismo había anticipado como poco favorable para las virtudes del auto.

El resultado fue una paradoja útil de cara al sábado: mientras Gasly terminó 12° en tiempos pero apenas pudo completar 42 vueltas en todo el día por su fuerte despiste a alta velocidad en la segunda tanda, Colapinto cerró el viernes con 58 giros en el bolsillo, 16 más que su compañero, y sin poder abrir su vuelta rápida final tras las interrupciones.

Incluso en la comparación interanual con el viernes de Qatar 2025, la brecha interna en la primera sesión se redujo a la mitad, de más de un segundo a 535 milésimas, confirmando que el piso competitivo de Alpine en este circuito es otro.

Resolver ese tacto de frenada en la tercera práctica libre será la base para ganar confianza antes de salir a clasificar.

La regla de las 27 vueltas y el valor de no bloquear

Todo ese aprendizaje cobra otra dimensión cuando se cruza con el reglamento particular que rige este fin de semana en Lusail. Por las altas cargas energéticas y el estrés térmico del asfalto qatarí, Pirelli impuso un límite máximo y acumulativo de 27 vueltas por cada juego de neumáticos.

En un escenario así, cada bloqueo en frenada deja de ser un error menor para convertirse en un problema estratégico que compromete los juegos disponibles para el domingo.

Colapinto al volante del A526 de Apine

Por eso, tener los frenos en orden y evitar pasadas de largo no solo define una buena posición de partida, sino también el margen de maniobra para la carrera.

En un circuito rápido y fluido donde la confianza en el tren delantero define cuánto se puede atacar en las curvas de media y alta velocidad, llegar a la clasificación de las 15:00 con un auto predecible es algo indispensable.

Colapinto sabe que Lusail no le regala las rectas eternas ni los rebufos que explotó hace una semana en Estados Unidos. Acá manda la estabilidad aerodinámica y la precisión en el primer intento de cada tanda, especialmente en una Q1 donde el tráfico y los límites de pista suelen castigar.

FMZ