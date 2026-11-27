La despedida de Marc Márquez de MotoGP marca el cierre de una carrera tan gloriosa como sufrida. El piloto español anunció este viernes su sorpresivo retiro de la actividad al finalizar el GP de Valencia, poniendo fin a una trayectoria en la que peleó batallas extremas contra su propio cuerpo. Cerca de cumplir 34 años, afrontó cuatro operaciones en su brazo derecho, infecciones y caídas que pusieron constantemente en riesgo la continuidad de su trayectoria.

Jerez 2020: el accidente que inició una pesadilla

El punto de quiebre en el estado físico del "93" llegó en el Gran Premio de España de 2020, la primera fecha de una temporada marcada por la pandemia. Mientras protagonizaba una tremenda remontada en el circuito de Jerez, Márquez sufrió una violenta caída que le provocó la fractura del húmero del brazo derecho, dando inicio a un calvario médico.

Lesiones de Marc Márquez

Su ambición por volver rápido le jugó una mala pasada: intentó reaparecer apenas dos semanas después de la primera cirugía y terminó rompiendo la placa de titanio implantada. A partir de allí, la recuperación se complicó por completo y lo obligó a pasar por una tercera intervención, donde los médicos descubrieron una grave infección en la zona fracturada que estancó la soldadura del hueso.

La osteotomía en Estados Unidos y el golpe en Indonesia

Pese a intentar competir con dolor, el brazo no respondía al ciento por ciento y en 2022 tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para someterse a una cuarta cirugía. En su compleja osteotomía humeral, los especialistas corrigieron una rotación de 30 grados en el hueso que le impedía manejar en plenitud física.

Lesiones de Marc Márquez

Márquez volvió a la cima tras la última operación y dio inicio a su legado histórico superando la línea de Valentino Rossi entre los más ganadores de la historia del MotoGP. Durante el Gran Premio de Indonesia de 2025, un toque con Marco Bezzecchi le provocó una fractura en el coracoides y daños en los ligamentos acromioclaviculares, obligándolo a pasar nuevamente por el quirófano.

La diplopía que aceleró su adiós

Tras operarse en 2025, Marc Márquez protagonizó otra temporada épica y se consagró campeón mundial de MotoGP en este 2026 con remontada de puntos. El español habló este viernes sobre la diplopía, una lesión ocular que provoca visión doble y que ya lo había afectado por primera vez en 2011, cuando peleaba por el título de Moto2.

Lesiones de Marc Márquez

El español explicó que la disfunción volvió a manifestarse tras una fuerte caída sufrida este año en el Gran Premio de Francia, en el circuito de Le Mans. Aunque el episodio duró apenas doce horas, la secuela encendió todas las alarmas en el entorno del corredor debido al impacto directo que tiene en su vida cotidiana.