La Fórmula 1 disputa la anteúltima fecha de su Temporada 2026 y Franco Colapinto buscará mantenerse en zona de puntos tras su gran carrera en Las Vegas. El piloto argentino regresa al Gran Premio de Qatar con sed de revancha y comienza la puesta a punto de cara a la carrera del domingo. Tras muchas dudas y discusión sobre su realizarón por el conflicto en Medio Oriente, el Circuito Internacional de Lusail ya puso primera con las prácticas libres.

Así fue la PL1 del GP Qatar

Kimi Antonelli, campeón del mundo, lideró el comienzo de una práctica libre plagada de pilotos titulares, y con Jack Crawford reemplazando a Fernando Alonso, quien se recupera de un virus que contrajo en Las Vegas. Franco Colapinto se movió con buen ritmo y en el lote de los diez primeros durante la media hora inicial de sesión.

Franco Colapinto en Qatar

La segunda mitad de PL1 tuvo a los principales equipos realizando simulacros de clasificación, con Antonelli fijando el mejor tiempo de la sesión en 1m23s217. Sin grandes modificaciones cerró el primer entrenamiento, con un cuarto de hora final dedicado a no arriesgar ni desgatar los componentes.

Franco Colapinto pasó de neumáticos medios a blandos y cerró un entrenamiento positivo en líneas generales, sin sobresaltos. El pilarense había advertido que el circuito no era el ideal para explotar las virtudes de su auto, y registró su mejor tiempo en 1m25s409, 535 milésimas debajo de Pierre Gasly.

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Horarios para Argentina GP de Qatar F1 2026

Viernes 27 de noviembre

FP1 10:30

FP2 14:00

Sábado 28

FP3 11:30

Qualy 15:00

Domingo 29

Carrera 13:00