Un reciente informe publicado por la revista Forbes demostró el enorme crecimiento financiero que atraviesa la Fórmula 1 en la actualidad, al calcular cuánto vale cada una de las once escuderías que integran la parrilla.

Esto expuso cómo la máxima categoría del automovilismo mundial dejó atrás los tiempos de incertidumbre presupuestaria para convertirse en uno de los activos deportivos más codiciados por los grandes capitales, al punto de que incluso las estructuras más jóvenes o de menor protagonismo deportivo superan ampliamente los miles de millones de dólares.

En ese escenario de cifras récord, el promedio por escudería trepó a los 5.200 millones de dólares, lo que representa un salto interanual del 47% frente a los 3.600 millones registrados en 2025. En conjunto, las once formaciones alcanzan una valoración total estimada en 57.450 millones de dólares.

Se ocupó el último asiento: la Fórmula 1 completó su grilla para 2027 con Colapinto y una sola cara nueva

El lugar de Alpine y la cima del ranking

Dentro de ese mapa multimillonario, Alpine, la escudería en la que compite el argentino Franco Colapinto, apareció ubicado en el octavo puesto de la clasificación general, con un valor estimado de 3.400 millones de dólares.

Alpine

La estructura con sede en Enstone quedó situada en el pelotón intermedio de la parrilla: por encima suyo figuraron Aston Martin (4.750 millones), Audi (3.800 millones) y Williams (3.500 millones), mientras que por detrás quedaron Racing Bulls (3.300 millones), Cadillac (3.000 millones) y Haas (2.800 millones).

En lo más alto del ranking se consolidó Ferrari, que reafirmó su peso histórico, comercial y deportivo al liderar la tabla con una cotización de 9.500 millones de dólares.

Ferrari, la escudería más cara de toda la Fórmula 1

Muy cerca apareció Mercedes en el segundo escalón con 9.200 millones, mientras que el podio lo completó McLaren, campeón de constructores de la temporada anterior, con 7.600 millones, logrando un incremento del 73% frente a los 4.400 millones de 2025.

Cómo se calculó el ranking

Para elaborar estas estimaciones, Forbes utilizó documentación empresarial pública y confidencial, además de mantener entrevistas con ejecutivos de la industria, analistas financieros y banqueros especializados.

La metodología tomó como parámetro el denominado valor de empresa (Enterprise Value), que contempla tanto el capital propio como la deuda neta de cada organización.

Así quedó el ranking de las escuderías más caras

Ferrari: 9.500 millones de dólares Mercedes: 9.200 millones de dólares McLaren: 7.600 millones de dólares Red Bull: 6.600 millones de dólares Aston Martin: 4.750 millones de dólares Audi: 3.800 millones de dólares Williams: 3.500 millones de dólares Alpine: 3.400 millones de dólares Racing Bulls: 3.300 millones de dólares Cadillac: 3.000 millones de dólares Haas: 2.800 millones de dólares

FMZ