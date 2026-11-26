A falta de apenas dos fechas para bajarle el telón al campeonato 2026, ya conquistado por el italiano Kimi Antonelli, la Fórmula 1 terminó de resolver el mapa de pilotos para el próximo año.

Este jueves, la escudería Haas confirmó la renovación de Oliver Bearman, ocupando así el último asiento libre y dejando oficialmente cerrada la grilla de 22 pilotos distribuidos en 11 equipos para la temporada 2027.

El movimiento confirma una continuidad casi total en el paddock: 10 de las 11 estructuras repetirán exactamente las mismas alineaciones, incluida Alpine, que volverá a apostar por la dupla integrada por el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.

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Bearman sigue en Haas y tendrá un debutante brasileño al lado

Con 21 años, Oliver Bearman afrontará su tercera campaña consecutiva como titular en el equipo estadounidense, escudería en la que dio sus primeros pasos en entrenamientos libres en 2023 antes de asegurarse su lugar fijo en 2025. Hasta el momento, el británico suma 48 Grandes Premios disputados y 71 puntos en la máxima categoría.

Oliver Bearman

El director del equipo, Ayao Komatsu, respaldó la decisión al remarcar su evolución dentro y fuera de la pista, mientras que el propio piloto celebró la extensión del vínculo asegurando que el equipo fue clave en su desarrollo y que todavía tienen "asuntos pendientes" y grandes ambiciones por cumplir juntos.

La única cara nueva de toda la parrilla para 2027 estará justamente al otro lado del box de Haas: el brasileño Rafael Câmara, también de 21 años, tomará el lugar dejado por el francés Esteban Ocon para conformar una de las duplas más jóvenes de la categoría.

Rafael Camara, la nueva cara de la F1

Cabe destacar que el brasileño corre para la escudería estadounidense desde el GP de México, donde Ocon decidió dar un paso al costado. Desde entonces, Câmara ocupa su lugar, aunque 2027 será su primera temporada como piloto titular.

Escudería por escudería: todos los pilotos confirmados para la Fórmula 1 2027

Con el cierre de las últimas dos carreras del año en el horizonte, este fin de semana en Qatar y del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi, así quedó conformada la grilla completa para el próximo campeonato:

Así quedó la grilla de la Fórmula 1 2027

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

Haas: Oliver Bearman y Rafael Câmara

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas

FMZ