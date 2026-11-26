“Fue un lindo fin de semana después de varios complicados en lo que no funcionamos bien ni sumamos. Revertimos un poco la situación, el equipo merecía sumar fuerte, volver a los puntos”, aseguró Franco Colapinto sobre su P6 y la buena performance de Alpine en el Gran Premio de Las Vegas.

Franco Colapinto en Las Vegas

El argentino habló en el Media Day de la Fórmula 1, antesala al inicio del Gran Premio de Qatar de este viernes, anteúltima jornada en la Temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo mundial: “Qatar no me trató de la mejor manera y hay que darlo vuelta, pero volver acá es lindo, especial”, palpitó el pilarense.

Los antecedentes de Franco Colapinto en el GP de Qatar

Colapinto disputará su tercera carrera como piloto de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail. Su accidentado debut fue con Williams en 2024, donde un choque entre Hulkenberg y Ocon provocó la colisión que lo sacó de competencia en la primera curva.

Colapinto en Qatar 2025

En 2025, ya con Alpine, Colapinto completó la carrera por primera vez finalizando en la posición 14 y mejorando su rendimiento en relación a la Sprint que lo tuvo en el último lugar. “Qatar no fue mi mejor circuito en la Fórmula 1, ni es al que mejor se adaptan la fortaleza de nuestros autos, pero me gusta”, aseguró Franco.

La FIA sancionó a Alpine antes del Gran Premio de Qatar: cómo afecta la medida a Franco Colapinto

“Quedan dos carreras que presentan buenas oportunidades para terminar el año, y ojalá que sea de la mejor manera”, cerró sus palabras previas al inicio de los entrenamientos libres.

La advertencia de Carlos Tevez a Franco Colapinto

Casi en simultáneo a las declaraciones de Colapinto, Carlos Tevez dio algunos detalles sobre su partido despedida en La Bombonera del próximo 20 de diciembre. El evento contará con muchos invitados de lujo, destacándose la confirmada presencia de Lionel Andrés Messi.

Colapinto estará en la despedida de Tevez

Franco Colapinto también está en la lista y Carlitos anticipó que va a ponerse los cortos: “Quiere jugar”, lanzó el Apache con algo de incredulidad en sus palabras. “Lo ponemos de 9 para que lo agarren mis amigos, Burdisso, Matellán y el Flaco Schiavi… el año que viene no corre”, cerró Tevez entre risas.