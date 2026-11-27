Marc Márquez sorprendió a todo el mundo anunciando este viernes su decisión de abandonar el MotoGP con efecto inmediato una vez que finalice el Gran Premio de Valencia. El piloto de Ducati, de 33 años, comunicó su retiro minutos antes de salir a la pista para el primer entrenamiento, cerrando una era dorada en el motorsport con diez campeonatos mundiales (ocho en MotoGP) en su haber.

El español realizó el anuncio en plena transmisión oficial y mostrando una serie de mensajes escritos a cámara.

El miedo a la diplopía como detonante del adiós

Marc Márquez habló en conferencia de prensa tras el anuncio y el entrenamiento, confesando haberle tomado miedo a la diplopía, una lesión ocular que provoca visión doble y que ya lo había afectado por primera vez en 2011, cuando peleaba por el título de Moto2.

El español explicó que la disfunción volvió a manifestarse tras una fuerte caída sufrida este año en el Gran Premio de Francia, en el circuito de Le Mans. Aunque el episodio duró apenas doce horas, la secuela encendió todas las alarmas en el entorno del corredor debido al impacto directo que tiene en su vida cotidiana.

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De la gloria con Ducati al cierre con remontada histórica

La decisión sacude los planes de la estructura italiana, ya que Márquez contaba con un contrato vigente hasta finales de 2028, firmado luego de consagrarse campeón en 2025. Pese a que en la cúpula de Ducati daban por descontada su continuidad, el piloto optó por bajarse de la moto tras asegurarse la corona el fin de semana pasado en Portimao, donde revirtió una desventaja de 102 puntos frente a los pilotos de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Marc Márquez

El retiro pone punto final a una carrera marcada por la resiliencia extrema. Márquez logró volver a la cima tras superar cuatro operaciones en su hombro derecho, producto de un violento accidente en Jerez 2020, y una nueva lesión ocurrida en Indonesia a fines del año pasado, demostrando hasta el último giro su vigencia absoluta en la pista.