El GP de Qatar que hasta hace unos días estaba en duda, está a la vuelta de la esquina. Los equipos tienen armados los boxes y los coches ensamblados, listos para la primera práctica libre que arranca el viernes 27 de noviembre 16:30 hora local, que se verá 10:30 en Argentina. Con los campeonatos de Pilotos y Constructores resueltos, Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris (actual campeón) disputarán el Subcampeonato, mientras que en Constructores el duelo estará entre Red Bull y McLaren por el 3° puesto, ya que Ferrari se aseguró el 2° lugar.

Alpine revivió la chance de pelear por la 5° plaza frente a su rival Racing Bulls, tras el resultado de Las Vegas con una increíble actuación de Franco Colapinto que terminó 6°, detrás de su compañero Pierre Gasly; sin embargo, el equipo de Faenza buscará recuperar el terreno perdido. Un poco más atrás, Audi intentará mejorar su performance, apelando a la experiencia de Nico Hulkenberg y llegar a los 3 puntos que le faltan para igualar a Haas en Constructores.

Cómo van los equipos

El circuito de Losail no es cosa sencilla. Es uno de los más desafiantes y veloces del calendario, que además no facilitará la recarga de la batería puesto que hay sólo 5 puntos de frenada. Los que vayan con una buena combinación motor-prestaciones aerodinámicas, tendrán ventajas. En Losail los esperan 57 vueltas al límite con una tremenda exigencia sobre el motor y los neumáticos. La clave para sobrevivir en este circuito: un coche equilibrado, con alta carga y pilotos que hagan una excelente gestión de la energía y los neumáticos.

Trazado Qatar

Mercedes/W17 (666 puntos). Antonelli 402 / Russell 264

El equipo alemán ya logró su objetivo: Pilotos y Constructores. Ahora George Russell necesita sumar para llegar al Subcampeonato, del que se alejó 40 puntos tras el error en Las Vegas y para recuperarse tendrá que vencer al líder Max Verstappen y enfrentarse a Lewis Hamilton y Lando Norris con quien está empatado en 264 puntos, además de su propio compañero que no parece dispuesto a resignar un buen resultado si lo tiene a mano.

Kimi Antonelli

Ferrari/SF26 (517 puntos). Hamilton 267 / Leclerc 250

Con un conflicto declarado entre sus pilotos no es seguro que Ferrari tenga buenos resultados este fin de semana. En el equipo están viendo las consecuencias de juntar a dos pilotos N°1, aunque si nos remitimos a los títulos el único N°1 es Hamilton, que seguramente es el motivo por el que Leclerc reacciona con tanta agresividad, perjudicando al equipo. Frederic Vasseur, que juzgó la actitud de Leclerc como inaceptable, está considerando implementar una suerte de castigo o sanción para sus pilotos, además de las charlas que han probado no servir para nada.

Red Bull/RB22 (440 puntos). Verstappen 304 / Hadjar 122 / Lawson 14 puntos (reemplazo de Hadjar)

El RB22 es el coche más veloz y equilibrado de la parrilla, al que sólo Verstappen logra extraer todo su potencial y con el que irá por la victoria en Qatar para liquidar el Subcampeonato y asegurar a Red Bull en el 3° puesto en Constructores, que disputará con McLaren. Isack Hadjar, que viene haciendo un gran trabajo asistiendo a Verstappen, intentará mantenerse cerca de su compañero para ayudar a conseguir el objetivo.

McLaren/MCL40 (431 puntos). Norris 264 / Piastri 167

Vienen de un doblete en Las Vegas y Qatar es un circuito que le sienta al MCL40 cuya fortaleza son las curvas de alta velocidad. El año pasado Piastri terminó 2° y bien pudo quedarse con la victoria de no ser por la errada estrategia de McLaren. Tienen una buena oportunidad de recuperar el 3° puesto en Constructores ya que están a sólo 9 puntos de Red Bull.

Racing Bulls/VCA RB03 (114 puntos). Lawson 89 / Lindblad 38

Dejaron Las Vegas sin puntos tras un problema de fiabilidad en el coche de Lawson y un error de Arvid Lindblad, que le dejaron la puerta abierta a Alpine para que vuelva a meterse en la pelea por el 5° puesto en Constructores, tras descontar 18 puntos de los 45 que tenían de ventaja. El equipo que lidera la zona media es el favorito en Qatar y por rendimiento Lawson debería sumar.

Lando Norris

Alpine/A526 (87 puntos). Gasly 52 / Colapinto 35

En Las Vegas cosecharon una buena cantidad de puntos con el 5° puesto de Pierre Gasly y la 6° posición de Franco Colapinto, que les permitió achicar la diferencia con su rival, Racing Bulls, a sólo 27 puntos. El coche está mejor, pero los dos circuitos que faltan requieren un buen paso por curvas rápidas, que no son el fuerte del A526. Sin embargo, en Enstone están confiados que lograrán buenos resultados.

Haas/VF26 (31). Bearman 23 / Camara 0 (Ocon 7)

Vienen de varias carreras sin puntos y llegan a un circuito que no los favorece. Por lo pronto Haas confirmó la presencia de Rafael Cámara, que resignó el campeonato de F2 en favor de Nikola Tsolov, para ganar experiencia en la F1, aunque ahora tienen otro problema, Oliver Bearman. El piloto inglés, de la Academia Ferrari, no tiene contrato para 2027, si bien su condición de piloto de Ferrari lo daba por hecho. Sin embargo, el entorno del piloto inglés (su manager) pidió a Haas un salario de 6 millones de dólares por temporada y presionó a Ferrari para que le asegure un asiento en 2028. Dos exigencias que no se condicen con un novato que aún no terminó su 2° temporada en la F1 y que podrían dejarlo sin asiento la siguiente temporada. Finalmente, sin opciones más que tomar lo que le ofrece Haas (se habla de 3.5 o 4 millones), Bearman acordó con el equipo estadounidense a sabiendas que ya tenían una alternativa: Ryo Hirakawa, piloto al que estuvieron acelerando el desarrollo, que ya sumó 1 punto para el equipo y es piloto oficial de Toyota, socio técnico de Haas.

Oliver Bearman

Audi/R26 (28). Hulkenberg 14 / Bortoleto 14

Vienen de Las Vegas sin puntos y llegan a un circuito complejo y rápido como Losail en el que sólo Hulkenberg podría extraer más potencial del coche, con buena gestión de la energía y los neumáticos, para compensar el déficit de potencia del motor. Audi necesita sólo 3 puntos para superar a Haas por el 7° puesto en Constructores.

Williams/FW48 (16 puntos). Sainz 11 / Albon 5

Será una carrera muy dura para los FW48 que, si bien llevan unidad de potencia Mercedes, tienen muchas carencias aerodinámicas. En Las Vegas Carlos Sainz pudo aprovechar las oportunidades y llevar 4 puntos al equipo mientras Alex Albon con problemas en el coche no pudo largar. En Losail sólo podrían sumar ante un escenario caótico, con abandonos y Safety Car.

Gran Premio de Qatar

Aston Martin/AMR26 (7 puntos). Alonso 7 / Stroll 0

El equipo de Silverstone debe estar rogando que termine la temporada. Fernando Alonso abandonó en Las Vegas a una vuelta del final, y Lance Stroll que logró cruzar la meta, terminó muy atrás. Losail será un circuito que penalice la falta de potencia en el motor, por lo que no se espera mucho de Aston Martin y el motor Honda. Sin velocidad, regularidad, ni potencia, de nada sirve que mejoren el chasis y tengan un coche más eficiente desde el punto de vista aerodinámico.

Cuánto vale cada escudería de Fórmula 1 en 2026: el ranking completo según Forbes

Cadillac/CA01 (0 puntos). Bottas 0 / Pérez 0

No hay mucho para decir más allá de que Bottas seguirá (tiene contrato hasta 2027) y Colton Herta, Tester del equipo, que acaba de conseguir la Superlicencia en Brasil, no tendrá el asiento que esperaba. Herta dejó la IndyCar para correr en F2, antesala de la F1, en Hitech, con miras a un asiento en la F1, pero no se adaptó y con su desempeño no logró sumar los puntos para la Superlicencia, que consiguió en Brasil, luego de tres prácticas en la FP1 con Cadillac. El piloto estadounidense, que había anunciado hace un par de meses que dejaría la F2, acaba de ser reemplazado para Qatar y Abu Dhabi por Roman Bilinki y podría rechazar la oferta de Cadillac para quedarse en el equipo como reserva.

Qué esperar de Colapinto

En Las Vegas Franco Colapinto desplegó todo su potencial, con un coche que le respondía en un circuito caótico debido a la recuperación de energía, que provocó una cantidad inusual de intercambio de posiciones, aunque facilitó adelantamientos genuinos, como los del piloto argentino. Colapinto avanzó 3 posiciones en el arranque, se mantuvo en pista dentro de los puntos, realizó un increíble doble adelantamiento sobre los McLaren de Norris y Piastri (vuelta 12) que podría ser nominado al ‘Adelantamiento del mes’ y terminó adelantando a Bortoleto y Russell. En el final, con la sanción a Leclerc ganó 1 posición y finalizó 6° llevando 8 puntos para el equipo. Tras la carrera Colapinto fue incluido en el ‘Aramco Power Ranking’ con una valoración de 8 puntos sobre 10, donde los jueces evalúan rendimiento, manejo de dificultades y resultados.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

Si bien va confiado a Qatar, Colapinto sabe que Losail es un circuito muy diferente a Las Vegas, que expondrá las debilidades de cada coche y en una entrevista con Motorsport el jueves, dijo “Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático... Así que tenemos que ver qué pasa. Este año hay tres sesiones de entrenamientos, lo que va a ayudar a entender un poco más el auto. Esperemos llegar en buenas condiciones a la clasificación. Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando. Así que sí, vamos a intentar tener una buena carrera, pero sabemos que va a ser más difícil”.

Novedades

Rafael Cámara decidió, de común acuerdo con Haas, resignar el campeonato de F2 que lidera, para continuar en la F1.

La F1, que ya aprobó la vuelta de los motores V8 para 2030 (no está claro si serán turbo híbridos de 2.1 o 2.6 litros) anunció que podría limitar a los fabricantes de motor a 1 sólo equipo cliente.

La FIA confirmó sanciones a Williams y Alpine relacionadas al presupuesto de 2025: Williams, que lo superó en 750 mil euros (0.48%), recibirá una sanción económica y una reducción en las pruebas de desarrollo para 2027 y Alpine sólo una sanción económica por no informar correctamente el estado financiero.

Horarios para Argentina GP de Qatar F1 2026

Viernes 27 de noviembre

FP1 10:30

FP2 14:00

Sábado 28

FP3 11:30

Qualy 15:00

Domingo 29

Carrera 13:00