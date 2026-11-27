El GP de Qatar, anteúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail, aún cuando persisten los ataques en el estrecho de Ormuz, que mantienen a la región del Golfo Pérsico en alerta permanente. Sin embargo, tras la decisión de la F1 de no suspender la carrera, los equipos que desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Hamad en Doha, se preparan para la actividad del fin de semana.

Gran Premio de Qatar

En Qatar sólo queda por definir el Subcampeonato que por ahora lidera Max Verstappen, el 3° puesto en la tabla de Constructores que disputarán Red Bull y McLaren (de los que los separan 9 puntos) y ver si Alpine, que consiguió un excelente resultado en Las Vegas (Gasly 5° y Colapinto 6°), logra ponerse a la par de Racing Bulls, que lidera la zona media 27 puntos por encima de Alpine. Losail no será un circuito fácil para la mayoría de los equipos; la ventaja la tendrán aquellos que logren un coche con alta carga, estable, con buen agarre y pilotos que hagan una gestión inteligente de los neumáticos y la energía, en un trazado que no facilita la recarga.

Losail, breve historia del circuito

El Losail International Circuit se encuentra en Qatar, un estado árabe al oeste de Asia rodeado por el golfo Pérsico y está a 30 km de Doha (capital de Qatar) y del aeropuerto internacional Hamad. Al igual que Las Vegas, no tiene una rica historia detrás, no en la F1. Fue construido en 2004 para MotoGP, de ahí sus características (fluido con curvas muy veloces) en el que la F1 debutó en 2021, en una carrera que ganó Lewis Hamilton, cuando aún corría para Mercedes y disputaba el campeonato con Max Verstappen. En 2022 Qatar no estuvo en el calendario debido a que fue sede del Mundial de Fútbol (estadio de Losail), pero retornó al calendario en 2023 donde permanecerá hasta 2031, tras firmar un contrato con la FOM (Formula One Management).

Gran Premio de Qatar

Max Verstappen ganó 3 carreras consecutivas entre 2023 y 2025, coronándose campeón por 3° vez en Qatar 2023 y Subcampeón en 2025, tras disputar el campeonato con Lando Norris, que se definió a favor del piloto de McLaren en Abu Dhabi. El récord de vuelta es de Lando Norris (1:22.384) en 2024, aunque en 2025 Oscar Piastri marcó 1:19.387 en la Qualy.

Cómo es el circuito

La F1 viene de Las Vegas, de una carrera alocada con una gran cantidad de adelantamientos/cambios de posición donde mandó la recuperación energética, y llega a Qatar a un circuito muy diferente. Losail es fluido y veloz con pocas frenadas para recargar la batería. Es sin duda, uno de los más desafiantes del calendario, muy exigente físicamente para los pilotos, un reto para los ingenieros y una pesadilla para los neumáticos. La clave: equilibrio aerodinámico, agarre y una excelente gestión de la energía y los neumáticos.

Gran Premio de Qatar

Con 5,419 km y 16 curvas, la mayoría de alta velocidad, los coches tendrán que ir con una configuración de alta carga aerodinámica, para mantener equilibrio y agarre en las curvas de alta velocidad a lo largo de las 57 vueltas. El asfalto no es muy abrasivo, pero las cargas laterales tendrán un fuerte impacto en la estructura de los neumáticos, por eso la FIA implementó una estrategia de 2 paradas obligatorias y Pirelli irá con la gama más dura de compuestos C1, C2 y C3.

La Aero Activa se habilitará en 4 zonas: recta principal, mini recta entre las curvas 3 y 4, la zona de alta velocidad entre las curvas 10 y 12, y la recta corta entre las curvas 15 y 16. Energéticamente es una pista muy pobre, se va a fondo en el 75% del trazado con velocidades que pueden superar los 345 km/h, con sólo 5 puntos de frenada fuerte para recargar naturalmente la batería: curvas 1 y 2, curva 6, 7 a 10 y la frenada de la curva 16 con detección del modo Overtake (adelantamiento).

Qué pasó en 2025

En 2025 la actividad arrancó el viernes 28 de noviembre en un fin de semana con formato Sprint. Pirelli llevó la gama dura de compuestos (C1, C2 y C3) y la temperatura rondó los 25°C ambiente (33°C en pista) puesto que en Qatar se corre de noche cuando la temperatura baja.

FP1. En la única práctica libre los equipos se centraron en la configuración de los coches para el fin de semana. Max Verstappen y Charles Leclerc se quejaron del coche, hubo varias salidas de pista, la más violenta de George Russell que levantó arena a la pista. Los McLaren se quedaron con mejores registros seguidos por el Aston Martin de Fernando Alonso. Lideró Oscar Piastri (1:20.924) seguido por Lando Norris (+0.058) y Fernando Alonso (+0.386).

Gran Premio de Qatar 2025

Entrevistado por ESPN, Franco Colapinto, que llevaba la bandera argentina, recordó su debut en la F1 (Williams 2024): “La bandera es lo que más me representa. Esa pasión que llevan los argentinos, esa garra, de no darnos por vencidos... correr con Hamilton, que fue mi ídolo, fue muy especial…”.

Clasificación para la Sprint (SQ)

SQ1. Con temperaturas más bajas, faltó agarre. Max Verstappen marcó el mejor registro, Alonso colocó el AMR25 en segundo lugar y Lewis Hamilton se quedó afuera de la SQ2. Lideró Max Verstappen (1:21.172) seguido por Fernando Alonso (+0.104) y Oscar Piastri (+0.114).

SQ2. Lideró Lando Norris (1:20.956) seguido por Oscar Piastri (+0.049) y Max Verstappen (+0.080).

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SQ3. Con blandos obligatorios (C3) Piastri marcó el mejor registro. Pole Oscar Piastri (1:20.055) seguido por George Russell (+0.032) y Lando Norris (+0.230). Completaron el Top10: Alonso, Tsunoda, Verstappen, Antonelli, Sainz, Leclerc y Albon.

Carrera Sprint

Para la Sprint a 19 vueltas, salieron todos con Medios (C2). Gran maniobra de Verstappen en la largada con un doble adelantamiento sobre Tsunoda y Alonso, Piastri con récord de vuelta se alejó de Russell, a Sainz se le desprendió una pieza del coche y Verstappen volvió a quejarse del coche (rebote). Tsunoda y Antonelli recibieron una bandera B/N (advertencia) por superar límites de pista, Lawson tuvo que devolver la posición a Leclerc al pasarlo por fuera y Piastri dijo que el coche tenía vibraciones.

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Carrera lineal, que ganó Oscar Piastri seguido por George Russell y Lando Norris. Tras la Sprint la FIA confirmó una sanción para Antonelli. Los pilotos que sumaron puntos: Piastri, Russell, Norris, Verstappen, Tsunoda, Antonelli, Alonso y Sainz.

Franco Colapinto entre el GP de Qatar y la despedida de Carlos Tevez: la tremenda advertencia del Apache

Clasificación para la carrera

Q1. En 2025 con 10 equipos en pista, se eliminaban 5 pilotos en cada ronda. Lideró George Russell (1:20.074) seguido por Lando Norris (+0.083) y Oscar Piastri (+0.160). Quedaron eliminados: Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll y Colapinto.

Q2. En la segunda tanda varios pilotos perdieron la vuelta por superar límites de pista, sobre todo en las curvas 10 y 15, y Pierre Gasly con un coche que no daba se metió en la Q3. Lideró Oscar Piastri que bajó del minuto 20 (1:19.650) seguido por Lando Norris (+0.211) y Max Verstappen (+0.335). Eliminados: Hulkenberg (Sauber, ahora Audi), Lawson, Bearman, Bortoleto y Albon.

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Q3. La sesión se demoró para limpiar la pista de grava por los despistes, Carlos Sainz salió del box con un plástico en la rueda trasera, que se desprendió en la pista (quedó investigado), Verstappen siguió quejándose del coche y Leclerc hizo un trompo que le arruinó la vuelta. La pole fue para Oscar Piastri (1:19.387) seguido por Lando Norris (+0.108) y Max Verstappen (+0.264). Completaron el Top10: Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly y Leclerc.

La carrera

El GP de Qatar 2025 se resolvió en 57 vueltas con 2 paradas obligatorias. El campeonato estaba al rojo vivo: Norris 1°, Verstappen 2° tras una impresionante remontada desde la segunda mitad de la temporada y Piastri, que había perdido la punta a manos de su compañero y estaba por perder el Subcampeonato con Verstappen, dijo que no ayudaría a Norris; y en Ferrari el clima era muy tenso, puesto que no habían conseguido una sola victoria en toda la temporada.

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En la largada Verstappen superó a Norris antes de la 1° curva y Antonelli a Russell, pero en el giro 3 Piastri se colocó 1°. Hubo Bandera B/N para Gasly por retomar de forma insegura y en el giro 7 Hulkenberg abandonó tras un toque con Gasly en un intento de sobrepaso en el que ninguno aflojó; Gasly tuvo que ir al box por una pinchadura. Con el Virtual Safety Car todos fueron a los boxes, menos McLaren que ordenó a sus pilotos permanecer en pista.

En la mitad de la carrera hubo un aluvión de coches en el pitlane, por la decisión de la FIA de parar en el giro 25 y en el 32 el Haas de Bearman, que estaba a punto de salir del box, llevaba el crick (gato) enganchado en la parte trasera por lo que fue penalizado con un Stop&Go que lo dejó 18°. En los últimos giros Piastri, que había perdido la punta en la detención, recuperó posiciones y se puso 2° detrás de Verstappen y Carlos Sainz 3°. En el giro 57, tras la bandera a cuadros que bajó el actor Kevin Hart, Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Williams) cruzaron la meta, directo al podio.

Gran Premio de Qatar 2025

Con este resultado y Norris 4°, la definición del campeonato quedó para Abu Dhabi, la última carrera de la temporada 2025. Max Verstappen fue elegido Piloto del Día, Oscar Piastri se quedó con el récord de vuelta 1:22.996 y McLaren con la parada más rápida, de 1.8 segundos. Franco Colapinto (que salió del pitlane) finalizó 14° y su compañero en Alpine, Pierre Gasly, 16°. La carrera tuvo 4 abandonos: Stroll, Hadjar, Bearman y Hulkenberg.

Horarios para Argentina GP de Qatar F1 2026

Viernes 27 de noviembre

FP1 10:30

FP2 14:00

Sábado 28

FP3 11:30

Qualy 15:00

Domingo 29

Carrera 13:00

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