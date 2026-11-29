Franco Colapinto concluyó en el 13° puesto el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de la Fórmula 1, tras protagonizar una actuación consistente en pista que quedó fuertemente condicionada por un grave error de Alpine en los pits. El episodio ocurrió durante su primera detención de la tarde, cuando los mecánicos de la escudería francesa sufrieron inconvenientes para ajustar las ruedas delanteras y le hicieron perder un tiempo determinante en la lucha por avanzar hacia la zona de puntos.

GP de Qatar: ganó Kimi Antonelli y Franco Colapinto terminó 13° tras una sólida actuación

Un gran ritmo de carrera interrumpido en la vuelta 28

Antes del paso por los boxes, el representante argentino había logrado construir un sólido primer tramo de competencia con el compuesto duro elegido para la largada. Con vueltas parejas y una buena administración del desgaste, Colapinto sostenía tiempos competitivos que incluso motivaron el respaldo de su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, a través de la comunicación por radio: "Amigo, estás haciendo exactamente lo que necesitamos en cuanto a tiempos por vuelta. Por nuestra parte, el equilibrio parece estable".

Sin embargo, el plan estratégico se desmoronó al ingresar al callejón de boxes en el giro 28. Durante el cambio de neumáticos, los operarios del equipo tuvieron dificultades para fijar las gomas delanteras del monoplaza, generando una demora prolongada de 8,5 segundos que devolvió al argentino a la pista en la 14ª colocación, relegado detrás de su compañero de garaje, el francés Pierre Gasly.

Recuperación ante Gasly y cierre fuera de los puntos

A pesar del contratiempo sufrido en los pits, Colapinto mantuvo la concentración en el segundo tramo de la prueba, recuperó la posición frente a Gasly y cumplió con su segunda y última detención en la vuelta 48 sin nuevos sobresaltos. Finalmente, el argentino cruzó la bandera a cuadros en el 13° lugar —por delante del propio Gasly, 14°—, logrando mejorar una ubicación respecto de su puesto de partida aunque sin margen para alcanzar el top diez.

En la definición por la victoria en el trazado qatarí, el triunfo quedó en poder de Kimi Antonelli, quien encabezó el podio acompañado por George Russell y Oscar Piastri.

BP