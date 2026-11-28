Luego de completar las tres sesiones de entrenamientos libres, este sábado la actividad de la Fórmula 1 cierra con uno de los momentos más esperados del fin de semana: la clasificación del Gran Premio de Qatar.

Desde el desafiante circuito de Lusail, Franco Colapinto y el resto de los pilotos saldrán a pista en busca de conseguir el mejor tiempo posible y asegurarse una buena posición de largada para la carrera del domingo.

La qualy será determinante para las aspiraciones de cada escudería, especialmente en un trazado donde los sobrepasos no suelen ser sencillos. Para el argentino, será una nueva oportunidad de dejar atrás las dificultades que mostró Alpine durante las prácticas y dar un salto de rendimiento en la penúltima cita de la temporada.

Franco Colapinto en el GP de Qatar

A qué hora es y dónde ver la clasificación de la Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Qatar se disputará este sábado a partir de las 15:00, en el Circuito Internacional de Lusail. Allí, los pilotos buscarán quedarse con la pole position y definirán el orden de largada para la carrera principal del domingo.

Al igual que el resto de las sesiones del fin de semana, la clasificación se podrá seguir en vivo por Fox Sports y a través del servicio de streaming de Disney+ Premium.

Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Qatar

Franco Colapinto tuvo un fin de semana complicado en las sesiones de entrenamiento en Lusail. Después de un viernes marcado por las dificultades para encontrar el ritmo con su Alpine, el argentino tampoco consiguió dar el salto esperado durante las terceras y últimas prácticas libres.

En el último ensayo, el pilarense llegó a ubicarse momentáneamente en lo más alto de la tabla cuando todavía no habían salido los principales candidatos, con un registro de 1:25.478. Sin embargo, con el correr de los minutos, los equipos de punta comenzaron a marcar diferencias y el argentino perdió terreno.

Finalmente, Colapinto cerró la sesión en la 16.ª posición, con un tiempo de 1:24.300, a más de dos segundos de la referencia. Su compañero Pierre Gasly terminó 13º, mientras que Mercedes volvió a imponer condiciones con un contundente 1-2 de Kimi Antonelli y George Russell.

Ahora, Alpine deberá trabajar contrarreloj para encontrar una mejor puesta a punto, especialmente en el tren delantero, una de las principales debilidades que mostró el monoplaza durante los entrenamientos. El objetivo será mejorar el rendimiento y darle a Colapinto las herramientas necesarias para pelear por un lugar en la Q2 y, por qué no, intentar meterse entre los diez mejores.

FMZ