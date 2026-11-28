Luego de que la acción del Gran Premio de Qatar haya comenzado, este sábado la actividad de la Fórmula 1 inicia con las terceras y últimas prácticas libres del fin de semana.

Desde el desafiante circuito de Lusail, Franco Colapinto y el resto de pilotos tendrán la última oportunidad de probar sus respectivos monoplazas antes de la esperada clasificación.

La qualy será lo más interesante del sábado, ya que determinará el lugar de partida de cara a la carrera final del domingo. No obstante, primero se deben disputar los 60 minutos de ensayos libres.

Franco Colapinto al volante de su A526

A qué hora es y por dónde ver las Prácticas Libres de la Fórmula 1

Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancarán sus motores a partir de las 11:30 horas argentinas. Luego, a partir de las 15:00 horas, se llevará a cabo la flamante clasificación para la carrera del domingo.

Al igual que todas las sesiones, esta última práctica se podrá ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

Cómo le fue a Colapinto en el viernes de prácticas libres

Franco Colapinto tuvo un viernes de contrastes en el inicio del GP de Qatar en Lusail, con un arranque sólido en la primera práctica y una segunda tanda marcada por problemas mecánicos y banderas rojas.

En la primera tanda, se mantuvo en el top 10 en el arranque, trabajó con neumáticos medios y blandos sin sobresaltos y registró 1m25s733, superando a Pierre Gasly por 535 milésimas en un circuito poco favorable para Alpine.

En la segunda sesión, el argentino empezó con un paso por boxes para cambiar el sistema de frenos, sufrió dos banderas rojas (suciedad en pista y el trompo/atasco de Gasly en la grava, que sumaron 10 minutos extras) y no pudo bajar su registro de 1m25s733, cerrando 15°.







FMZ