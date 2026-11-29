La Fórmula 1 afronta este domingo 29 de noviembre la penúltima cita del calendario 2026 con el Gran Premio de Qatar, que se disputará en el Circuito Internacional de Lusail a partir de las 13:00 (hora de Argentina). Toda la acción de la competencia principal contará con transmisión en vivo para el país a través de la señal televisiva ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+, en una jornada en la que Franco Colapinto largará desde el puesto 14° en busca de avanzar hacia la zona de puntos.

Qatar no regala nada: qué tiene que ajustar Colapinto

El desafío de Franco Colapinto desde la séptima fila

El representante de Alpine llega a la carrera principal tras una exigente sesión clasificatoria en la que logró superar el primer corte, pero quedó eliminado en la Q2 con un registro de 1:23.659. Con ese tiempo, el argentino se ubicó a apenas cinco milésimas del Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, con quien compartirá la séptima fila de la grilla de partida.

Por delante de Colapinto partirá su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, quien tampoco pudo acceder a la instancia decisiva y ocupará el duodécimo cajón tras marcar 1:23.568. En un trazado rápido y técnico donde la gestión de los neumáticos resulta determinante, el objetivo del equipo francés estará centrado en el ritmo de carrera para intentar escalar posiciones hacia el top diez.

Dominio de Mercedes en la clasificación de Lusail

En la lucha por los puestos de vanguardia, Mercedes ratificó su contundencia en el trazado qatarí al monopolizar la primera fila de la parrilla. El británico George Russell se adjudicó la pole position con una vuelta de 1:21.695, superando por 128 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien había liderado las sesiones de entrenamientos libres.

Detrás de las flechas plateadas se ubicaron los dos monoplazas de McLaren, con Lando Norris en el tercer lugar y Oscar Piastri en el cuarto. La tercera fila quedará en manos de Red Bull, aunque con el debutante Isack Hadjar en la quinta posición por delante del tetracampeón Max Verstappen, sexto. Más atrás largarán Charles Leclerc (7°), Arvid Lindblad (8°), Lewis Hamilton (9°) y Liam Lawson (10°).

Horario y cómo ver en vivo el GP de Qatar en Argentina

La competencia principal en Lusail está pactada a 57 vueltas y se pondrá en marcha a las 13:00 de Argentina (19:00 hora local). Los fanáticos del automovilismo podrán seguir la transmisión oficial en directo por la pantalla de ESPN en el cable básico y de manera online a través de Disney+ para toda Latinoamérica.

Así quedó la parrilla de largada en el Gran Premio de Qatar

George Russell – Mercedes Kimi Antonelli – Mercedes Lando Norris – McLaren Oscar Piastri – McLaren Isack Hadjar – Red Bull Max Verstappen – Red Bull Charles Leclerc – Ferrari Arvid Lindblad – Racing Bulls Lewis Hamilton – Ferrari Liam Lawson – Racing Bulls Oliver Bearman – Haas Pierre Gasly – Alpine Gabriel Bortoleto – Audi Franco Colapinto – Alpine Nico Hülkenberg – Audi Carlos Sainz – Williams Alexander Albon – Williams Rafael Camara – Haas Fernando Alonso – Aston Martin Lance Stroll – Aston Martin Valtteri Bottas – Cadillac Sergio Pérez – Cadillac

BP