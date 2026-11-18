De la mano de Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors y la Selección Argentina, reconocido por su pasión por el truco y por ser uno de sus principales abanderados en las concentraciones albicelestes se realizó el lanzamiento de “SE PICA”. El jugador presentó la competencia a través de un Reel publicado en su cuenta de Instagram, en el que trasladó su temperamento de «5 clásico» a la mesa de cartas y convocó a los grupos de amigos a pasar de los partidos informales a la competencia: “Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto, y si se pica más… reparto. También le hablo a los rivales… ¿qué pasa, no me vas a cantar?”.

Se Pica

El primer torneo nacional de truco por equipos será un evento sin precedentes que busca transformar los tradicionales partidos entre amigos, sobremesas, asados y clubes de barrio en una competencia oficial, con estructura deportiva, visibilidad mediática y hasta $60 millones en premios.

La primera edición tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá cupos limitados. Los participantes jugarán en mesas de seis participantes, bajo el formato clásico de 3 vs. 3 y con un sistema de eliminación directa. La competencia se desarrollará en dos etapas: la primera, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, se desarrollará en el centro de convenciones BA Ferial de Costa Salguero; mientras que la segunda y última se disputará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, en sede a confirmar, con la transmisión de ESPN.

La propuesta combinará el rigor de la competencia con el entretenimiento, e incluirá mesas integradas por celebridades y referentes del espectáculo y el deporte, que funcionarán como espacios de encuentro y generación de contenidos. Esta primera edición sentará las bases de un circuito federal que, a partir de 2027, sumará instancias clasificatorias en distintas provincias del país y culminará en una gran final nacional anual.

La inscripción tiene un valor de $115.000 ($345.000 por equipo), IVA incluido, y se realiza exclusivamente por equipo completo a través de la web oficial de la competición sepica.com.ar. Todos los interesados tendrán tiempo de anotarse desde el jueves 4 al viernes 27 de noviembre y podrán abonar la inscripción a través de Mercado Pago. Los cupos son limitados y se asignan por orden de registro.

¿Te animás a picarla?

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