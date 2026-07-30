En el marco de la segunda jornada del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia pisó fuerte en Mendoza y le ganó 2 - 1 a Huracán, en un encuentro vibrante que tuvo goles, revisión del VAR, una tarjeta roja y momentos de alta tensión sobre el cierre.

Con esta victoria, los mendocinos alcanzaron los tres puntos y se ubicaron en el tercer puesto de la Zona B, solamente superado por Barracas Central y Argentinos Juniors.

El equipo local salió decidido a marcar la pauta desde el inicio. Luego de un arranque vertiginoso donde le anularon un tanto vía VAR por posición adelantada, la Lepra encontró la apertura del marcador a los 22 minutos del primer tiempo: Alex Arce recibió una gran asistencia de Matías Fernández y sacó una volea para poner el 1-0 parcial con un verdadero golazo.

Huracán intentó reaccionar mediante los avances de Jordy Caicedo y los envíos parados de Leonardo Gil, pero la contundencia de Independiente Rivadavia volvió a golpear en el momento justo.

Sobre el cierre de la primera mitad, a los 45 minutos, José Florentín aprovechó otra habilitación de Fernández para convertir otro golazo y estirar la ventaja a 2-0 antes de irse al descanso.

El complemento arrancó con emociones inmediatas. Apenas transcurrido el primer minuto de la segunda parte, Oscar Cortés sorprendió a la defensa mendocina y mandó la pelota a la red para anotar el 2-1 y meter rápidamente al conjunto de Parque Patricios en partido.

A partir de allí, el Globo adelantó sus líneas y acumuló situaciones. Sin embargo, las aspiraciones de la visita sufrieron un duro golpe a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Leandro Lescano vio la tarjeta roja directa tras una dura falta sobre Iván Villalba.

Con un hombre de más sobre el cierre, la zaga central del elenco mendocino terminó de despejar todo intento visitante para sostener la ventaja. Independiente Rivadavia sumó sus primeros tres puntos en el certamen.

FMZ