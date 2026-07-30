En el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, Vélez consiguió un triunfazo por 3 a 1 frente a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, gracias a dos goles en los minutos finales que le permitieron quedarse con las tres unidades.

Con este resultado, Talleres quedó golpeado sin sumar unidades en la jornada, mientras que Vélez alcanzó los seis puntos sobre seis posibles y se ubicó como único líder de la Zona A, mirando a todos desde la cima del campeonato.

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli avisó temprano a través de un remate de Timoteo Chamorro que exigió una buena respuesta de Tomás Marchiori. Finalmente, la insistencia del equipo cordobés tuvo su premio minutos más tarde.

Chamorro desbordó por el sector derecho, le ganó la posición a Elías Gómez, superó la salida del arquero visitante y envió un centro certero para la aparición de Ronaldo Martínez, quien conectó de cabeza para poner el 1-0.

Lejos de sentir el impacto, Vélez adelantó sus líneas y fue en busca de la igualdad. Sobre el cierre de la primera mitad, a los 44 minutos, Elías Gómez se reivindicó enviando un gran centro desde la banda izquierda para la llegada de Rodrigo Aliendro, quien sorprendió a la defensa local con un cabezazo esquinado al palo izquierdo para establecer el 1-1 parcial.

En la segunda mitad, el ritmo de juego no decayó. Talleres generó peligro con intentos de Rick Lima Morais y jugadas de balón parado ejecutadas por Franco Cristaldo, pero la visita contó con las situaciones más claras para dar vuelta el marcador, y así lo hizo.

Sobre los últimos minutos del encuentro, y a la salida de un tiro de esquina, Thiago Silvero conectó un cabezazo certero para estampar el 2-1 final y desatar el festejo fortinero en Córdoba.

Ya sobre el final, y con un Talleres totalmente roto, Vélez no perdonó: en un contraataque letal, puso el 3-1 gracias a los pies de Diego Valdés.

FMZ