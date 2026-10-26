Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: los motivos de su ausencia

Lionel Messi se convirtió en el gran ausente de la emblemática noche de gala del Balón de Oro en el London Palladium Theatre. Pese a ser una figura central en la historia del premio entregado por France Football, el rosarino optó por no trasladarse a Inglaterra debido al fuerte desgaste físico de sus últimos compromisos y a la intensa seguidilla de vuelos que sumó en los últimos días.

Su itinerario reciente incluyó un paso por España para estar presente en los Premios Princesa de Asturias, sumado al posterior viaje a Nueva York, donde jugó con el Inter Miami en la derrota 2-0 frente a New York Red Bulls el pasado sábado 24 de octubre. Frente a este apretado calendario y la acumulación de kilómetros, la estrella de Las Garzas priorizó el descanso y permaneció en Estados Unidos.

Lionel Messi y el Balón de Oro: una historia que busca su noveno capítulo

La leyenda insuperable de Messi en la historia del Balón de Oro

La ausencia del '10' se da en una edición muy especial: el 70° aniversario del certamen individual más prestigioso del fútbol mundial. A lo largo de su carrera, el rosarino acumuló 17 nominaciones y conquistó el galardón en 8 oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), una marca récord que lo ubica como el máximo ganador de todos los tiempos.

Su presencia en esta edición venía impulsada por una actuación memorable en la Copa del Mundo 2026. En dicha cita internacional, Messi anotó ocho goles y lideró a la Selección Argentina hasta la final (donde cayeron 1-0 ante España), destacándose de manera brillante en la semifinal con un doblete de asistencias para vencer 2-1 a Inglaterra.

El papel de los futbolistas argentinos en la gala

Más allá del faltazo del astro rosarino, la representación albiceleste tuvo su cuota de protagonismo en el ranking final de France Football:

Lautaro Martínez: El goleador y capitán del Inter de Milán —flamante campeón del Scudetto— se ubicó en el puesto 22° entre los mejores futbolistas de la temporada.

Emiliano "Dibu" Martínez: El arquero del Aston Villa dice presente como candidato a quedarse con el Trofeo Yashin al mejor arquero del año. El marplatense compite contra una nómina integrada por Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y la gran sorpresa del Mundial, Vozinha (Cabo Verde).

El sistema de votación: ¿cómo se define al ganador del Balón de Oro?

El acreedor de la estatuilla dorada es seleccionado mediante la votación de un jurado internacional compuesto por 100 periodistas especializados, cada uno en representación de los primeros 100 países del ranking FIFA.

Cada especialista arma un listado jerárquico de diez futbolistas, otorgando 15 puntos al primero y 1 al décimo. A la hora de definir las posiciones, los jurados toman en cuenta tres criterios fundamentales:

Rendimiento individual y capacidad para ser determinante en los partidos. Títulos y logros colectivos alcanzados con su club o selección. Clase deportiva y juego limpio dentro del campo de juego.

BP