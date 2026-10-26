France Football reveló la posición de Lautaro Martínez en el Balón de Oro 2026

A medida que se acerca el momento de conocer al nuevo dueño del Balón de Oro, la revista France Football comenzó a hacer públicos los puestos definitivos de los futbolistas nominados a través de sus canales oficiales. En ese desfile de nombres, tras conocerse la ausencia de Lionel Messi en la capital inglesa, se reveló la posición final de Lautaro Martínez.

El atacante surgido en Racing Club se ubicó en el puesto 22° de la clasificación global elaborada por el jurado de periodistas internacionales. De esta manera, el 'Toro' logró superar en la nómina a destacadas figuras del fútbol mundial como Nuno Mendes (23°), Luis Díaz (24°), Marquinhos (25°), Dayot Upamecano (26°), Bruno Fernandes (27°), Julián Quiñones (28°), William Saliba (29°) y Sadio Mané (30°).

Lautaro Martínez quedó en el puesto 22° del Balón de Oro 2026

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Los números de un año brillante de Lautaro Martínez en el Inter

La posición alcanzada por el bahiense responde al alto rendimiento que sostuvo durante la última temporada en el fútbol europeo. Como referente y capitán del conjunto Nerazzurro, Martínez volvió a ser una pieza indispensable para la consecución de títulos a nivel local.

A lo largo del curso 2025/2026, el artillero registró estadísticas sobresalientes en el equipo italiano:

Partidos disputados: 41 encuentros.

Goles convertidos: 24 anotaciones.

Asistencias: 6 pases de gol.

Títulos alcanzados: Campeón de la Serie A y de la Copa Italia.

Lautaro Martínez en la Champions League

Su impacto en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

A su gran producción en el ámbito de clubes se le sumó un desempeño destacado con la camiseta albiceleste durante la última cita mundialista. El delantero de 29 años dijo presente en casi la totalidad del certamen, siendo determinante en momentos clave del torneo.

Entre sus actuaciones más destacadas con la Selección se encuentran sus tres festejos —incluyendo un tanto decisivo en el triunfo 2-1 frente a Inglaterra— y una asistencia para el gol de Enzo Fernández ante Egipto, ratificando su jerarquía en los escenarios de mayor exigencia.

BP