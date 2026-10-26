Harry Kane encabeza la lista de aspirantes para quedarse con el Balón de Oro 2026 en la 70° edición del histórico galardón otorgado por France Football junto a la UEFA. La ceremonia se lleva a cabo este lunes 26 de octubre en el icónico teatro London Palladium de Inglaterra, rompiendo la tradición parisina para rendir homenaje a Sir Stanley Matthews, el futbolista inglés que fue primer ganador del trofeo en 1956.

Balón de Oro

Su compatriota Harry Kane, figura de Bayern Múnich, parte con ventaja, pero define voto a voto con la joya del Barcelona, Lamine Yamal, y el artillero del Real Madrid, Kylian Mbappé. Lionel Messi y su leyenda aspiran a un giro inesperado.

El demoledor Harry Kane juega de local

El capitán de la Selección de Inglaterra registró un desempeño individual arrollador a lo largo de la temporada relevada para el premio, con 73 goles en 65 partidos sumando sus actuaciones en el Bayern Múnich y con el equipo nacional. Esas cifras impulsaron al conjunto alemán a conquistar el doblete de Bundesliga y Copa local, además de meter al seleccionado inglés entre los cuatro mejores del Mundial.

Harry Kane

En la previa de la gala, el propio delantero de 33 años expresó la importancia del posible logro: "Me encantaría poder lograr algo así". Si Kane se queda con la distinción, se convertirá en el primer futbolista inglés en levantar el premio individual más prestigioso del fútbol en 25 años, desde Michael Owen en 2001.

La presión de Lamine Yamal y las estadísticas de Mbappé

El talentoso extremo del Barcelona, Lamine Yamal, se ubica como el principal competidor de Kane tras un año de consolidación mundial con apenas 19 años y la obtención del título en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de recuperarse de una lesión muscular, el atacante catalán aseguró sentirse con los méritos suficientes para ser galardonado: "Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores futbolistas del mundo. Honestamente creo que este año me lo merecería por lo que gané".

Lamine Yamal

Por su parte, Kylian Mbappé registró una gran performance individual con la camiseta del Real Madrid y la Selección de Francia. El astro galo finalizó como máximo goleador de LaLiga, la Champions League y de la cita Mundialista, alcanzando la cifra de 22 tantos en copas del mundo para quedar en lo más alto de la historia del torneo. Sin embargo, la falta de títulos colectivos de peso en el ciclo podría restarle puntos en la votación final de los 100 periodistas especializados.

Balón de Oro 2026: a qué hora se entrega y cómo ver en vivo la ceremonia

Siempre Messi

Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, aparece entre los nominados con un peso propio único e irrepetible. Con goles en la Selección Argentina e Inter Miami, que fue campeón de MLS por primera vez, la leyenda del rosarino tuvo una tremenda exhibición de vigencia durante el Mundial 2026.

NZ