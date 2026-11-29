Rosario Central cae ante Barracas Central por 1-0 en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026: Nicolás Orsini fue el goleador

Continúan los cuartos de final del Torneo Clausura 2026: quiénes juegan hoy y cómo verlos en vivo

Rosario Central vs Barracas Central: las formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández o Franco Cervi o Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón

Barracas Central: Marcelo Mino; Rafael Barrios Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Esteban Rolón, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude

Estadísticas y minuto a minuto

BP