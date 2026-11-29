Sebastián Driussi utilizó su cuenta personal de Instagram para exponer las secuelas físicas de la infracción que padeció durante el compromiso de River Plate frente a Instituto en Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El atacante publicó una fotografía en primer plano donde se distingue un hematoma de gran tamaño en su pie junto a un vendaje en la zona del tobillo, postal que acompañó con una frase breve e irónica apuntada hacia la determinación del árbitro de dejar continuar las acciones: "Siga, siga".

El posteo de Driussi

La jugada en Alta Córdoba que lo sacó del partido

El delantero había integrado la formación inicial del conjunto millonario para el duelo eliminatorio en territorio cordobés, pero el fuerte impacto recibido durante la etapa inicial le generó un dolor intenso que le impidió continuar en el campo de juego. Ante esa molestia física, el cuerpo técnico resolvió reemplazarlo durante el entretiempo.

La publicación realizada por el propio futbolista tras el encuentro reavivó la polémica en torno a la jugada y generó una inmediata repercusión entre los simpatizantes de River, sorprendidos por la dimensión de la marca visible en la zona afectada. En la misma línea, al término del partido, Gonzalo Montiel también se refirió al golpe sufrido por su compañero y manifestó su disconformidad con distintos fallos del arbitraje a lo largo de la jornada.

La evolución física de cara al cruce ante Independiente

Superada la instancia de cuartos de final, la atención del cuerpo técnico y del departamento médico de Núñez estará puesta en la recuperación de Driussi durante los próximos días. La evolución del hematoma y la respuesta de la articulación resultarán determinantes para saber si el atacante podrá estar a disposición para el próximo compromiso de River, que será frente a Independiente por las semifinales del campeonato.

BP