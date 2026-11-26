El joven Gran Maestro Internacional (GMI) Faustino Oro continúa a paso firme en tierras europeas y conservó su condición de invicto tras disputarse la sexta jornada del Campeonato Español de Ajedrez por Equipos, competencia que tiene como sede la ciudad de Marbella.

Faustino Oro sigue haciendo historia en el ajedrez mundial: se subió al podio del Titled Tuesday

Solidez con piezas negras para sostener el invicto

En una exigente partida en la que condujo las piezas negras, el talentoso representante argentino (de 13 años y con un ELO de 2554) acordó tablas frente al jugador local Daniel Forcén (2525), luego de librar una batalla estratégica de 45 jugadas.

A pesar de la buena producción individual del prodigio nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, su escuadra, MyInvestor Casablanca, no logró evitar la derrota en el duelo global y cayó por un ajustado 3,5 a 2,5 frente al conjunto Jaime Casas de Monzón. En el plano personal, Oro acumula 3,5 puntos sobre 6 posibles, registro fruto de una victoria y cinco empates consecutivos que ratifican su solidez frente a rivales de jerarquía.

Faustino Oro en España

Gran presente de Sandro Mareco en el certamen

La jornada en Marbella también dejó saldo positivo para otro referente del ajedrez nacional. El Gran Maestro bonaerense Sandro Mareco (2542), quien defiende los tableros de Filántropos Equigoma, se impuso con piezas blancas ante el Maestro Internacional Lorenzo Pérez Fruet (2416), integrante de Medio Ambiente Benalmádena.

Con este resultado, el campeón iberoamericano 2022 encadenó su tercer festejo consecutivo y trepó a las 4,5 unidades en seis presentaciones. Este rendimiento lo posiciona dentro del lote de los competidores más destacados del campeonato, compartiendo protagonismo con figuras de élite internacional como el iraní Parham Maghsoodloo (2705), el experimentado español Alexei Shirov (2597) y el chileno Cristóbal Henríquez Villagra (2570).

BP