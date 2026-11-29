El retiro de Lionel Messi inauguró una etapa de transición en la Selección Argentina y abrió el interrogante sobre quién asumirá la responsabilidad de vestir la emblemática camiseta número 10. En ese escenario, Lautaro Martínez expresó públicamente su ilusión de heredar el dorsal que dejaron vacante las máximas leyendas del fútbol nacional, aunque aclaró que la definición recién llegará en la próxima fecha FIFA.

Un verano con Lionel Messi: el astro jugará en las canchas de Boca y River con un mes de diferencia

La confesión del Toro tras brillar en la Serie A

Luego de ser figura y convertir uno de los tantos en la contundente victoria por 4-0 del Inter frente a Genoa en condición de local, el capitán del conjunto italiano fue consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de trasladar a la Albiceleste el número que ya luce en Milán.

"No lo sé... Seguro que es un número especial, muy importante para Argentina. La usó Diego (Maradona), luego fue de Leo, que para mí es el mejor de la historia del fútbol... He vivido muchas cosas hermosas con él", reflexionó el atacante surgido de Racing.

Más allá de la cautela, el delantero no ocultó su entusiasmo ante la chance de asumir ese legado cuando el combinado nacional vuelva a reunirse: "Todavía no se sabe. No sabemos nada. Seguramente en marzo, que será la próxima convocatoria, veremos si alguien la usa. No puedo decirte nada. Pero me encantaría".

Un palmarés y una marca goleadora que respaldan su candidatura

Los números de Lautaro Martínez con la camiseta argentina sostienen su aspiración de convertirse en uno de los líderes de la nueva etapa. Con 42 conquistas, el Toro se ubica como el segundo máximo artillero del ciclo de Lionel Scaloni, escoltando únicamente al propio Messi en la tabla histórica de la era.

A su capacidad goleadora le suma un recorrido repleto de consagraciones: integró los planteles campeones del mundo, levantó dos veces la Copa América y conquistó la Finalissima. Dentro de su repertorio de anotaciones decisivas sobresale el gol convertido frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, uno de los hitos más recordados de su trayectoria internacional.

La competencia por el dorsal más codiciado para 2027

Con el adiós del capitán rosarino, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni deberá resolver en 2027 el destino de una camiseta cargada de simbolismo. Además de Lautaro Martínez, dentro del plantel aparecen otros futbolistas de jerarquía como Julián Álvarez y Nico Paz entre los principales aspirantes a portar la 10 en el nuevo ciclo de la Selección Argentina.

BP