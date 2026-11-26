La jornada de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en Bolonia dejó dos realidades opuestas para las grandes estrellas del circuito. Mientras que España resolvió con autoridad su serie frente a Austria por 2-0 sin siquiera tener que mandar a la cancha a Carlos Alcaraz, Alemania sufrió un duro golpe y quedó eliminada tras caer 2-1 ante Gran Bretaña, pese al sólido triunfo de Alexander Zverev en su partido individual.

Con estos resultados, el cuadro del certamen quedó acomodado de cara a la definición del próximo domingo 29 de noviembre, con dos semifinales de alto impacto.

España y Gran Bretaña se medirán por un boleto a la final, mientras que en la otra llave chocarán República Checa e Italia, anfitrión y tricampeón defensor del título.

Italia sufrió a Corea del Sur pero avanzó a las semifinales en su defensa de la Copa Davis

España resolvió la serie ante Austria y cuidó a Carlos Alcaraz

Recién llegado a Bolonia tras coronarse campeón en las ATP Finals de Turín, Carlos Alcaraz permaneció a disposición del capitán David Ferrer para un eventual dobles junto a Marcel Granollers, pero los singlistas españoles cerraron la llave antes de llegar a ese tercer punto.

En el primer turno, Daniel Mérida mostró solidez y se quedó con un triunfo firme por 6-4 y 6-4 frente a Joel Schwaerzler para adelantar a España.

Luego, Rafael Jódar, ubicado en el puesto 10 del ranking, protagonizó una remontada contundente ante Jurij Rodionov: tras perder el set inicial por 6-2, el madrileño cambió el ritmo, dominó con autoridad en el segundo parcial sin ceder juegos y cerró el partido por 2-6, 6-0 y 6-1.

La victoria no solo metió a España en semifinales, sino que también le permitió a Alcaraz sumar un día más de descanso antes del cruce del viernes.

El triunfo de Zverev no bastó y Gran Bretaña definió la serie en el dobles

Para Alexander Zverev, el viaje a Bolonia tenía un peso especial: llegaba como número 1 del mundo, luego de haber roto su racha en Grand Slams con títulos en Roland Garros y el US Open dentro de una temporada 2026 cargada de hitos, con el objetivo de liderar a Alemania hacia su cuarta Ensaladera de Plata y cortar una sequía que se arrastra desde 1993.

La serie arrancó cuesta arriba para el conjunto alemán con la caída de Jan-Lennard Struff ante Cameron Norrie por 6-3, 3-6 y 6-2.

Luego, Zverev respondió como líder del equipo y superó con claridad a Arthur Fery, una de las sorpresas del año, por 6-3 y 6-2 para establecer el 1-1 y mandar todo a la definición por parejas.

Sin embargo, en el punto decisivo pesó el peso específico de los especialistas británicos: Henry Patten (número 1 del ranking de dobles) y Neal Skupski (3°) vencieron por 6-2 y 7-6 (8-6) a Kevin Krawietz (9°) y Tim Puetz (11°).

Así, el equipo capitaneado por Leon Smith avanzó a semifinales en busca de su undécima corona, tras la última en 2015, y dejó eliminada a Alemania.

FMZ