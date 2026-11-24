Con el envión anímico de haber conquistado las ATP Finals por primera vez en su carrera, Carlos Alcaraz lidera esta semana al equipo de España en la fase final de la Copa Davis, que se disputa desde este martes hasta el domingo en Bolonia.

Calros Alcaraz, campeón de las ATP Finals

El murciano, actual número 3 del mundo, se unió al equipo tras convertirse, con apenas 23 años, en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams y el Masters, igualando la marca de leyendas como Andre Agassi, Novak Djokovic y Roger Federer.

Final 8 de la Copa Davis

Sin oposición en el tramo final de la temporada, aunque con lo justo desde lo físico, Alcaraz le da a España un plus fenomenal para intentar cortar la sequía y volver a conquistar la ensaladera.

El físico de Alcaraz y el rol de Rafael Jódar

Con 14 victorias consecutivas bajo techo tras ganar en Viena, París y Turín, el principal rival de Alcaraz parece ser su propio físico. En pleno torneo de Maestros, Carlitos necesitó vendaje en la rodilla derecha y también arrastra molestias en el muslo izquierdo. De todas formas estará en el debut ante Austria.

Rafa Jódar

Para compensar la sensible baja de Alejandro Davidovich (16), el capitán David Ferrer apostó por Rafael Jódar (10), la gran revelación de la temporada que pegó un salto meteórico del puesto 168 al top ten en apenas un año, conformando un equipo de lujo junto a Daniel Mérida (42), Pedro Martínez (120) y el experimentado doblista Marcel Granollers (8º).

La ATP anunció una histórica reforma económica de 350 millones y cambios en el calendario a partir de 2028

El cuadro completo: Zverev al acecho e Italia sin Sinner

En caso de superar los cuartos de final, España podría cruzarse en semifinales con la Alemania de Alexander Zverev. El actual número 1 del ranking viene de caer en la final del Masters ante Alcaraz y sufrió una leve torcedura de tobillo, pero llevó tranquilidad al asegurar que su presencia ante Gran Bretaña no corre peligro.

Alexander Zverev en las ATP Finals

Por la otra llave, la anfitriona Italia, vigente tricampeona del certamen, debutará el miércoles ante Corea del Sur sin su máxima figura, Jannik Sinner, ausente desde julio por una lesión de rodilla. Sin embargo, el conjunto local mantiene sus buenas chances con Flavio Cobolli (7), Lorenzo Musetti (27) y un especialista en la competencia como Matteo Berrettini (12 triunfos en 14 singles de Davis), esperando por el ganador de República Checa y Canadá.