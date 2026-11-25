Italia aseguró su boleto a las semifinales de la Copa Davis este miércoles y tras imponerse por 2-1 frente a Corea del Sur en la ciudad de Bolonia. El vigente tricampeón debió transpirar hasta el último punto del dobles para destrabar una serie que se complicó más de lo previsto ante un combinado asiático que sorprendió y quedó al borde de la épica.

Del arranque cómodo al golpe inesperado en los singles

La jornada había comenzado favorable para el equipo anfitrión gracias a la sólida actuación de Lorenzo Musetti (27 del ranking). El ex número cinco del mundo abrió la serie con un triunfo en sets corridos por 6-0 y 7-6 (7/5) sobre Hong Seong-Chan (787), dejando a la escuadra italiana a un paso de la clasificación.

Dupla de Italia en Copa Davis

Sin embargo, en el segundo turno llegó la gran sorpresa del día. Kwon Soon-Woo dio el batacazo al derrotar en tres parciales a Flavio Cobolli (7), Top-10 y la principal raqueta local tras la baja por lesión de Jannik Sinner (2), estirando la definición al punto decisivo.

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Un cierre infartante y el cruce ante República Checa

En el encuentro de dobles, la dupla conformada por Matteo Berrettini y Andrea Vavassori sacó a relucir toda su jerarquía frente a Kwon Soon-Woo y Chung Hyeon. Los italianos salvaron cuatro puntos de set en la segunda manga para imponerse por 7-6 (7/2) y 7-6 (13/11).

Kwon Soon-Woo dio el golpe del día y, posiblemente, de las finales

Con este resultado, Italia se enfrentará en la próxima instancia a República Checa, que el martes había superado por 2-0 a Canadá. Por el otro lado del cuadro, este jueves chocarán la Alemania de Alexander Zverev (1) ante Gran Bretaña, mientras que la España de Carlos Alcaraz hará lo propio frente a Austria.