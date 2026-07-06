Terremoto en Venezuela: hallaron sin vida al capitán de la selección de vóley junto a su familia

Las autoridades de Venezuela informaron el hallazgo sin vida de Willner Rivas Quijada, el emblemático capitán de la selección nacional de vóley, quien se encontraba desaparecido desde hacía varios días, lo que había activado un desesperado operativo de rastreo.

Quijada vistiendo la 10 de la selección

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El cuerpo del receptor atacante de 31 años fue localizado en las últimas horas por las fuerzas de seguridad locales, poniendo fin a una búsqueda que mantenía en vilo a todo el plantel y a los fanáticos del deporte. Willner Rivas, una de las máximas figuras del seleccionado, era un referente indiscutido tanto dentro como fuera de la cancha.

El Club español CV Guaguas se despidió en redes del jugador y de su familia. Fue encontrado junto a su esposa Mariangel Pérez y su hijo Theo.

Posteo del club

El fallecimiento de Willner Rivas se produjo como consecuencia del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de cientos de edificios, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira, donde el capitán de la selección venezolana de vóley quedó atrapado junto a su familia. Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

La tragedia dejó una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país. Según el último balance oficial, el número de víctimas fatales superó las 1.700 personas, mientras que más de 5.000 resultaron heridas y decenas de miles permanecen damnificadas o continúan desaparecidas. Las tareas de rescate siguen adelante con equipos locales e internacionales, aunque las esperanzas de encontrar nuevos sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.

LT.