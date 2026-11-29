La solidez conductiva de Franco Colapinto volvió a chocar contra las fallas internas de Alpine. Durante la disputa del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigesimosegunda cita del calendario de la Fórmula 1, el piloto argentino finalizó en el decimotercer puesto luego de que una lenta parada en el pit lane dilapidara sus aspiraciones de ingresar en el top diez.

Pese a avanzar un casillero respecto de su posición de largada y superar en pista a su compañero de equipo, Pierre Gasly, el balance dejó sabor a poco ante una oportunidad que se escurrió en apenas unos segundos frente al garaje.

Una parada de más de 8 segundos: el error de Alpine en boxes que arruinó la carrera de Colapinto en Qatar

Un arranque firme frenado en el giro 28

Desde el comienzo, la estrategia del argentino se apoyó en el neumático de compuesto duro para sostener un primer stint prolongado y regular. Con un ritmo constante y una gestión prolija de la degradación, Colapinto se mantuvo competitivo en la zona media del pelotón, rendimiento que le valió el reconocimiento inmediato desde el muro.

Por la radio del equipo, su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, respaldó su tarea al señalarle que estaba cumpliendo exactamente con los tiempos de vuelta requeridos y que el balance del auto se mostraba estable.

Sin embargo, toda esa construcción se vino abajo al cumplir la vuelta 28, momento elegido para realizar su primer cambio de gomas. Al detenerse frente a sus mecánicos, surgieron complicaciones para fijar ambas ruedas delanteras del monoplaza. La maniobra se extendió hasta los 8,5 segundos —una eternidad para los estándares de la categoría— y lo devolvió al trazado en el 14° lugar, justo por detrás de Gasly.

Lejos de perder la calma, el pilarense recuperó el terreno cedido ante el francés, completó sin inconvenientes su segunda detención en el giro 48 y cruzó la meta en el 13° puesto, con Gasly inmediatamente detrás.

La cadena de errores de Alpine que complicó el 2026 de Colapinto

Lo sucedido en Lusail no representa un episodio aislado, sino la continuidad de una serie de desajustes técnicos, mecánicos y estratégicos que condicionaron repetidamente el año del representante nacional dentro de la estructura francesa:

El inicio en falso en Australia: En la apertura del campeonato, una desatención reglamentaria en la grilla de partida arruinó su carrera antes de comenzar. Un integrante del personal técnico tocó el vehículo cuando restaban menos de 15 segundos para el inicio, infracción que derivó en una sanción de Stop & Go de 10 segundos y relegó al argentino al fondo de la fila, obligando luego al director deportivo Steve Nielsen a ofrecer disculpas públicas.

Franco Colapinto y el equipo Alpine

La apuesta fallida bajo la lluvia en Bahréin: Con el asfalto mojado y condiciones climáticas cambiantes, los estrategas optaron por enviar a sus dos autos a largar con neumáticos lisos (slicks) confiando en un secado rápido de la pista que nunca llegó. Sin agarre en los primeros giros, Colapinto perdió una diferencia irrecuperable frente a los rivales que partieron con compuestos intermedios; aunque luego logró escalar hasta el 13° lugar, el propio asesor ejecutivo Flavio Briatore reconoció tras la prueba que la escudería no había estado a la altura.

El doble abandono por fiabilidad en Singapur: En el circuito callejero de Marina Bay, los problemas pasaron directamente por la resistencia mecánica del monoplaza. El clasificación, una falla eléctrica en el sistema de energía lo dejó fuera de la carrera Sprint cuando marchaba 11°, mientras que en la carrera una rotura en la caja de cambios en la vuelta 31 truncó su avance en el 13° puesto y desató la bronca del argentino, quien calificó aquella seguidilla de carreras como la peor racha de su trayectoria.

A falta del cierre del campeonato, el talento y la templanza de Colapinto sobre el asfalto vuelven a quedar expuestos ante la necesidad urgente de que Alpine encuentre orden operativo y precisión en cada detalle.