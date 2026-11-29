Ezequiel "Equi" Fernández tuvo una tarde soñada en Alemania y se convirtió en el héroe del Bayer Leverkusen. El mediocampista argentino marcó el gol del triunfo por 2-1 ante Borussia Dortmund, en el Signal Iduna Park, por la undécima fecha de la Bundesliga. Con su aparición en los minutos finales, el equipo visitante consiguió tres puntos fundamentales y le quitó el invicto liguero al conjunto amarillo.

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El encuentro comenzó favorable para el Dortmund, que se puso en ventaja a los ocho minutos gracias a Felix Nmecha. Sin embargo, el Leverkusen reaccionó, tomó protagonismo y buscó el empate durante buena parte del partido. La igualdad llegó a los 69 minutos, cuando Patrik Schick conectó de cabeza y alcanzó una marca especial: su gol número 100 en la Bundesliga.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, apareció Equi para cambiar la historia. A los 80 minutos, después de una jugada ofensiva del conjunto visitante, el ex Boca ganó dentro del área y conectó un cabezazo a corta distancia para establecer el 2-1 definitivo. El argentino desató el festejo de sus compañeros y selló una victoria de enorme valor para el equipo alemán.

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El tanto significó otro momento importante en la adaptación del mediocampista al fútbol alemán, donde continúa sumando protagonismo desde su llegada al Bayer Leverkusen. Después de sus pasos por Boca Juniors y Al Qadsiah de Arabia Saudita, el mediocampista empieza a consolidarse en uno de los equipos importantes de la Bundesliga y vuelve a dar que hablar con sus actuaciones.

Con este resultado, el Leverkusen consiguió una victoria clave en la pelea por los primeros puestos y quedó a dos puntos del Borussia Dortmund, que continúa como líder del campeonato. Además, el equipo de Equi Fernández le puso fin al invicto liguero del conjunto amarillo.

LT