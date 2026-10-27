Guillermo Duró renunció como DT de Riestra en plena lucha por la permanencia

La paciencia en el fútbol argentino se agotó. En las últimas horas, luego de encadenar una nueva caída que profundizó el peor momento institucional desde su histórico ascenso, Guillermo Duró dejó de ser el director técnico de Deportivo Riestra.

El experimentado entrenador optó por ponerle fin a su ciclo a falta de apenas dos fechas para que finalice la fase regular del Torneo Clausura, dejando al Malevo en una situación límite de cara a la permanencia y estirando una escandalosa cifra: ya son 28 los directores técnicos que dejaron sus cargos en Primera División durante este 2026.

La gota que rebalsó el vaso fue la dura caída por 1-0 sufrida este lunes frente a Instituto en Alta Córdoba, un resultado que prolongó la sequía del conjunto de Bajo Flores a diez partidos sin conocer la victoria.

Guillermo Duró

Desde su asunción en abril de este año, Duró comandó al plantel en 27 partidos oficiales, registrando un saldo de 6 victorias, 9 empates y 12 derrota. Pese a que su vínculo contractual expiraba a fin de año, el DT decidió interrumpir el proceso de común acuerdo ante el delicado panorama del equipo.

Con solo seis puntos en juego antes de bajar el telón de la temporada regular, Riestra marcha en el puesto 28 de la tabla anual y apenas respira con cuatro puntos de ventaja sobre Aldosivi, su inmediato perseguidor en la lucha por la permanencia.

Además, el fantasma de los promedios empieza a condicionar severamente la planificación del club para el próximo año, sumado a la alarmante estadística de no haber ganado como visitante en todo el 2026.

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La masacre de los técnicos: un récord alarmante

La salida de Duró desnuda a las claras la extrema inestabilidad que se vive en los bancos de la máxima categoría del fútbol argentino.

Si se contabiliza el año futbolístico completo, incluyendo el Torneo Apertura y las primeras turbulencias de los certámenes o copas, la cifra asciende a 28 directores técnicos que dejaron su cargo en 2026.

Ahora, la dirigencia de Riestra corre contrarreloj para abrochar un interinato o un bombero de urgencia que intente rescatar al equipo en las dos finales restantes ante su gente, sabiendo que el margen de error es absolutamente nulo.

FMZ