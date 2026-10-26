Lamine Yamal volvió a conquistar el Trofeo Kopa en el Balón de Oro

La revista France Football celebró la 70° edición del Balón de Oro en una jornada inédita para la historia del premio. Por primera vez, la ceremonia abandonó su tradicional sede en el Teatro del Châtelet de París para mudarse al London Palladium Theatre, en el corazón de la capital inglesa. En ese marco de distinción, Lamine Yamal volvió a erigirse como la gran joya del fútbol internacional.

Gala del Balón de Oro 2026: todos los ganadores

El delantero del Barcelona fue galardonado con el Trofeo Kopa Masculino, distinción que premia al mejor futbolista menor de 21 años del planeta. Con este logro, el flamante campeón del mundo estira una racha formidable tras haber obtenido la misma estatuilla en las ediciones de 2024 y 2025. La entrega de la distinción estuvo a cargo del histórico goleador ucraniano Andriy Shevchenko.

La candidatura de Yamal —quien además integra la lista de aspirantes al Balón de Oro principal— se impuso en una nómina conformada por las promesas más destacadas del fútbol europeo y mundial. Los otros nominados al Trofeo Kopa Masculino en esta edición fueron: Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg / Juventus), Ayyoub Bouaddi (Lille / Manchester City), Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomande (RB Leipzig / Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Múnich), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Freiburg / Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Vicky López ganó en la rama femenina

El protagonismo del Barcelona en la formación de jóvenes talentos se extendió también al fútbol femenino. Vicky López, mediocampista del Barca, fue premiada con el Trofeo Kopa Femenino a la mejor jugadora juvenil, revalidando el título que ya había conseguido en la edición de 2025.

La futbolista española se impuso en las votaciones ante una nómina de gran proyección internacional compuesta por: Veerle Buurman (Chelsea), Felicia Schröder (BK Häcken / Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona) y Lily Yohannes (OL Lyonnes).

BP