Argentina vs Suiza: quién es Gregor Kobel, el arquero que busca frenar a Lionel Messi

En la previa de los cuartos de final del Mundial 2026, todos los ojos de la Selección Argentina están puestos en el ataque, pero Lionel Scaloni sabe muy bien que esta noche habrá que quebrar a una auténtica pared: Gregor Kobel.

Argentina vs Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026

Gregor Kobel, arquero de Suiza

El arquero de 28 años viene de vestirse de héroe absoluto al meter a Suiza entre los ocho mejores del mundo tras eliminar a Colombia por penales.

Con un presente brillante en el Borussia Dortmund, pretendido por los gigantes de la Premier League y un método de preparación obsesivo, el arquero helvético promete ser el obstáculo más imponente que cruzará el camino de la Albiceleste en Kansas.

Los inicios de Kobel en el fútbol

La historia de Kobel bajo los tres palos tiene un origen insólito. Hijo de Peter Kobel, un exjugador profesional de hockey sobre hielo, el pequeño Gregor heredó los genes deportivos pero prefirió el fútbol, arrancando su camino como un potente delantero en el FC Seefeld de su país.

Sin embargo, el destino cambió para siempre por una casualidad: en un torneo juvenil, el arquero titular de su equipo no pudo jugar. Por su destacada altura y porte físico, el entrenador lo mandó al arco de urgencia.

Kobel, arquero titular del Dortmund

Su actuación fue tan descomunal que nunca más se sacó los guantes. Tras formarse en el Grasshopper de Zúrich, armó las valijas siendo un adolescente para hacer toda su carrera profesional en Alemania, pasando por Hoffenheim, Augsburg y Stuttgart.

En 2021, el Borussia Dortmund pagó 15 millones de euros por su pase; una inversión que terminó siendo una de las mejores del club en la última década.

Una temporada perfecta

El nivel con el que Kobel llega a este partido ante Argentina es superlativo. En la reciente temporada 2025/26, disputó los 47 partidos del Dortmund entre Bundesliga, Copa y Champions League, firmando 15 vallas invictas y un porcentaje de atajadas del 72,4%, lo que despertó el fuerte interés del Manchester United y el Chelsea.

En la selección de su país, el desafío no era menor: el retiro de Yann Sommer en 2024 le dejó la valla vacía. Kobel tomó el fierro caliente y lo transformó en seguridad pura.

Durante las Eliminatorias apenas recibió dos goles y en este Mundial ya demostró su categoría al sostener el 0-0 ante Colombia durante 120 minutos y taparle un penal clave a Juan Camilo Hernández en la definición.

FMZ