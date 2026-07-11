Murió Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras confirmarse la trágica muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que integraba las filas del seleccionado de Sudáfrica y que venía de participar en el vigente Mundial 2026 en Norteamérica.

Jayden Adams

El joven futbolista fue hallado sin vida este sábado por la mañana, apenas unos días después de haber regresado a su país tras finalizar la participación de los Bafana Bafana en el certamen.

Una muerte bajo investigación en Ciudad del Cabo

El cuerpo del volante fue encontrado en un domicilio de Schotschekloof, un suburbio en el centro de Ciudad del Cabo. Si bien las primeras informaciones de medios locales señalaron el hallazgo en un hotel de la zona, las autoridades policiales de la Provincia del Cabo Occidental confirmaron de inmediato que se inició una investigación oficial para determinar las causas del fallecimiento, las cuales aún se desconocen por completo.

“Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente”, declaró a la agencia AFP el portavoz de la fuerza, FC van Wyk.

La noticia golpea por partida doble al entorno de Adams: el futbolista había sufrido apenas dos semanas atrás, en pleno desarrollo del Mundial, la pérdida de su abuela materna, Marianna Adams, justo antes del partido ante República Checa en Atlanta.

El dato que llama la atención de toda Sudáfrica

El talentoso mediocampista había dado el salto al profesionalismo en el Stellenbosch FC, club en el que se formó desde las divisiones menores. Su fallecimiento golpeó de manera devastadora y directa a toda la comunidad.

De forma trágica y casi inexplicable, Adams se convirtió en el tercer futbolista surgido de la academia de este club que muere en los últimos tres años. Su deceso se suma a las dolorosas pérdidas de Oshwin Andries en 2023 y del juvenil Jeandre Gaffoor, ocurrida a principios de este 2026

Su reciente paso por el Mundial 2026 y una carrera en ascenso

A sus 25 años, Jayden Adams vivía el mejor momento de su carrera profesional. En la actual Copa del Mundo fue una pieza importante dentro del esquema sudafricano en el Grupo A: fue titular en el debut frente a México, disputó el primer tiempo ante República Checa e ingresó sobre el final en la victoria 1-0 ante Corea del Sur. Únicamente quedó en el banco en la eliminación en los 16avos de final frente a Canadá.

Jayden Adams había jugado el Mundial con Sudáfrica días atrás

Surgido de las filas del Stellenbosch FC (donde jugó 139 partidos), su gran nivel lo llevó a ser transferido en enero de 2025 al Mamelodi Sundowns, uno de los gigantes del continente, con el cual se consagró recientemente de la prestigiosa Liga de Campeones de la CAF.

En total, completó una carrera de 206 partidos, 15 goles y 13 asistencias, interrumpida trágicamente de manera inesperada.

El dolor de su entorno y el pedido de la familia

La pérdida causó un impacto devastador en su círculo íntimo. Su representante y mentor, Brendine Johnson, se mostró quebrado al recordar el último contacto con el jugador: “Esta pérdida nos ha destrozado a todos; acabábamos de regresar del Mundial y luego recibimos esa noticia. El jueves tuve una conversación muy cercana con él; el chico se mostraba muy optimista respecto a su regreso. Nadie se lo esperaba”.

Por su parte, la Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) emitió un sentido comunicado en sus canales oficiales: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.

Incluso el ministro de Deportes de aquel país, Gayton McKenzie, se pronunció públicamente manifestando su profunda tristeza ante la pérdida de "uno de los jóvenes talentos más prometedores" de la nación.

FMZ