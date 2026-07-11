A partir de las 22:00 horas de este sábado, Argentina enfrenta a Suiza en un duelo a todo o nada por los cuartos de final y el país vuelve a paralizarse para una nueva función de la Selección en el Mundial 2026.

Con el envión anímico tras la épica e infartante remontada ante Egipto en octavos, el combinado argentino se presenta en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City con el único objetivo de meterse entre los cuatro mejores del planeta.

La previa de Argentina vs Suiza

Las cábalas no se manchas: foto del Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul

Como ya es una tradición en la previa de los partidos de la Selección Argentina, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, compartió en sus redes sociales una foto tomando unos mates junto al capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Cábala del Chiqui Tapia en la previa de Argentina vs Suiza

"A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", escribió Tapia en sus redes.

La fiesta sumó un invitado de lujo: Quinton Lucas, alcalde de Kansas City

La locura fue tal que la convocatoria sumó un protagonista inesperado: el propio alcalde de la ciudad, Quinton Lucas, se hizo presente en los festejos y, rodeado de cientos de fanáticos, bailó, alentó y hasta se animó a tocar el bombo argentino.

Luego, en sus redes sociales expresó sus sensaciones tras esta fiesta: "Esta noche, Kansas City cobró vida cuando el Banderazo de Argentina irrumpió en la Plaza, preparando el escenario para el tan esperado partido. Olas de energía, banderas ondeantes y aficionados apasionados llenaron el aire, este es el latido del Mundial de la FIFA 26 en Kansas City”

El banderazo argentino volvió a copar las calles

La previa comenzó a palpitarse desde muy temprano en las plazas y avenidas principales de Kansas City. Una impresionante marea de hinchas argentinos desafió el clima y armó una fiesta inolvidable con banderas, bombos y las infaltables canciones de la hinchada nacional para bancar al equipo antes del cruce de esta noche a las 22:00 horas.

A pesar de que todavía falta para el pitazo inicial, los argentinos poco a poco van colmando las inmediaciones del Arrowhead Stadium.

Los posibles titulares de Lionel Scaloni para buscar las semis

A diferencia de la rotación masiva vista en la fase de grupos, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni pondrá toda la carne en el asador para este compromiso ante el conjunto europeo.

Argentina viene de una épica victoria ante Egipto

El entrenador dejó abierta la posibilidad de repetir el once que viene con ritmo, apostando a la fortaleza en el medio y las trepadas letales de Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

El once que se perfila para ser titular es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina vs Suiza: el historial en los Mundiales

El enfrentamiento de esta noche en Kansas City sumará un nuevo capítulo a un historial que ya registra antecedentes de máxima tensión en las Copas del Mundo. El recuerdo más latente nos lleva a los octavos de final de Brasil 2014, cuando la Albiceleste logró quebrar el cerrojo suizo recién en el minuto 118 del tiempo suplementario, gracias a un agónico gol de Ángel Di María tras una gran asistencia de Messi.

Brasil 2014, el último antecedente de Argentina vs Suiza en los mundiales

El campeón del mundo pondrá a prueba su jerarquía ofensiva frente a un rival sumamente físico, ordenado e invicto en el certamen, que viene con la confianza en alto tras eliminar a Colombia en la tanda de penales de la mano de su arquero estrella, Gregor Kobel.

FMZ