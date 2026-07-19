"Por ti y por la calle": El emotivo posteo de Lamine Yamal antes de la final contra Argentina

La ansiedad y la emoción marcan la previa de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium. En este contexto, Lamine Yamal eligió la introspección antes de la gran cita. A través de su cuenta de Instagram, el atacante de 19 años compartió una fotografía de su infancia vistiendo los colores de La Torreta, uno de sus primeros clubes.

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026

Con la frase "Por ti y por la calle", Yamal rindió homenaje a Rocafonda, el barrio de Mataró que lo vio crecer y que lleva grabado en la cinta que utiliza en cada partido, reafirmando una identidad que ha mantenido inalterable desde su meteórico ascenso a la élite.

Lamine Yamal, entre la resiliencia y la expectativa

El camino del juvenil hacia esta final no ha sido sencillo. Tras llegar al Mundial condicionado por una lesión sufrida en el cierre de la temporada con el Barcelona, Yamal tuvo que realizar un trabajo de recuperación progresivo para volver a ser protagonista. Aunque su registro estadístico en la Copa del Mundo muestra un gol ante Arabia Saudita y ninguna asistencia, su impacto en el campo fue tan relevante que fue galardonado como MVP en dos ocasiones, siendo el pilar creativo del esquema de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal

Un duelo simbólico: el ídolo y su heredero

La final de este domingo no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que encierra un trasfondo simbólico ineludible. El césped del MetLife será el escenario donde se cruzarán los caminos de Lionel Messi, el máximo referente histórico del Barcelona y del fútbol mundial, frente a Lamine Yamal, el joven que hoy transita sus primeros pasos en el mismo club culé y es señalado por muchos como su heredero natural. Este enfrentamiento representa el relevo generacional y la lucha entre la leyenda consolidada y la ambición de quien busca alcanzar la cima del deporte.

BP