El mensaje de tranquilidad de Alexia Putellas tras vivir el devastador sismo en Venezuela: "Estamos a salvo"

En medio de la incertidumbre tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela este miércoles, la estrella del fútbol español, Alexia Putellas, rompió el silencio para llevar calma a sus seguidores. La exjugadora del FC Barcelona, quien se encontraba en el país sudamericano junto a su familia para participar en un programa formativo y benéfico de su fundación, confirmó su buen estado de salud a través de sus perfiles oficiales.

"Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas", escribió la deportista, despejando los temores de sus aficionados y colegas que seguían con preocupación su estancia en la capital venezolana.

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Solidaridad con las víctimas de la tragedia

Además de confirmar que ni ella ni sus acompañantes sufrieron daños físicos, Putellas aprovechó la plataforma para solidarizarse con la difícil situación que atraviesa el país. "Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", dedicó la futbolista, sumándose a las muestras de apoyo hacia un país que enfrenta un momento de profunda crisis tras el desastre natural.

La presencia de Putellas en Venezuela tenía un fin altruista ligado a su fundación, un viaje que se vio abruptamente interrumpido por el impacto de los movimientos telúricos que han afectado gravemente la infraestructura y la seguridad de la región.

La magnitud de la catástrofe en Venezuela

Mientras los mensajes de apoyo siguen llegando desde distintos sectores, la situación sobre el terreno es crítica. Según los informes actualizados este jueves, el número de víctimas mortales por los dos sismos —ambos con una magnitud superior a 7 en la escala de Richter— ha ascendido a 164, mientras que la cifra de heridos ya alcanza los 971.

Las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando incansablemente en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. En tanto, miles de ciudadanos permanecen fuera de sus hogares ante el temor constante de nuevas réplicas, lidiando con importantes daños materiales y cortes de suministro eléctrico que afectan a varias de las zonas más golpeadas por la tragedia.

BP