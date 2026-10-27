La Liga Profesional del Fútbol Argentino se prepara para disputar sus últimas dos jornadas de Fase Regular. Con toda la atención puesta en la definición de la Tabla Anual, la clasificación a Playoffs y las copas 2027, tanto Deportivo Riestra como Aldosivi disputarán sus propias finales a todo o nada.

Estudiantes de Rio Cuarto, primer descendido de la Temporada 2026

El régimen de descenso de la Temporada 2026 establece una relegación por Promedios y otra por Tabla Anual. El ya descendido Estudiantes de Río Cuarto está último en ambas tablas, por lo que la segunda plaza se definirá en la acumulada entre Aldosivi y Deportivo Riestra.

Cómo se define el último descenso de la Liga Profesional 2026

Aldosivi está verdaderamente complicado en su lucha por la permanencia y suma cuatro puntos menos que Deportivo Riestra cuando solo restan disputar seis. El Tiburón quedó prácticamente condenado tras la inesperada derrota ante Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata, sin embargo, su reciente triunfo ante Belgrano le devolvió una tenue luz de ilusión.

Aldosivi en el Clausura 2026

Deportivo Riestra, en tanto, no logra consumar ese triunfo que consolide su permanencia y sentencie el descenso de Aldosivi. Con una racha de diez partidos consecutivos sin poder ganar, el Malevo de Pompeya sigue necesitando una victoria para sellar su continuidad en la elite.

Deportivo Riestra en el Clausura 2026

Si Aldosivi logra remontar los cuatro puntos y finaliza en la misma línea que Deportivo Riestra, se deberá disputar un partido desempate para definir quién desciende y quién sigue en Primera División.

El rol de River, Independiente y Racing en la pelea por la permanencia

Tres de los cinco grandes del Fútbol Argentino serán jueces en la definición por el segundo y último descenso a la Primera Nacional. Aldosivi tiene una agenda de máxima tensión: primero visitará a Racing y cerrará el torneo como local de River.

Aldosivi eliminó a River de la Copa Argentina

El Tiburón apoya su ilusión en la victoria que logró ante River Plate por Copa Argentina, primer partido del semestre y todavía con Coudet al frente del Millonario. Fue el segundo de los cinco triunfos del equipo marplatense en lo que va de 2026. En tanto, y por el Apertura, Aldosivi empató con Racing y perdió ante River, resultados que lo condenarían en caso de repetirse.

Guillermo Duró renunció como DT de Riestra en plena lucha por la permanencia

Racing jugará ante Aldosivi sin chances de clasificación a Playoffs ni tampoco a torneos internacionales, pero con la obligación de despedir el duro año con una victoria ante su gente. River, en tanto, definirá en la última jornada su puesto de clasificación a Playoffs y también sus chances internacionales por Tabla Anual.

Riestra venció a Independiente en el Apertura 2026

Por su parte, Deportivo Riestra recibe a Talleres de Córdoba y visita a Independiente en la Fecha 16, con la ilusión de llegar ya salvado a Avellaneda. Si el Malevo de Pompeya derrota a Talleres, o si Aldosivi pierde con Racing, todo se resolverá en la Fecha 15. También si ambos empatan sus respectivos duelos. Riestra venció al Rojo como local en el Apertura 2026.

El cronograma de la definición

Fecha 15

Viernes 30 - 21.15hs: Racing vs Aldosivi

Sábado 31 - 17.00hs: Riestra vs Talleres

Fecha 16 (Días y horarios a definir)

Aldosivi vs River Plate

Independiente vs Deportivo Riestra